Esonero deciso, hanno scelto Mancini come nuovo allenatore

Roberto Mancini è pronto a tornare ad allenare e farlo con un club dopo le ultime avventure sulle panchine delle Nazionali dell’Italia e dell’Arabia Saudita.

Colpo di scena per quello che può accadere per quanto riguarda il calciomercato degli allenatori perché adesso un’altra panchina potrebbe saltare da un momento all’altro con la società che può pensare di andare a sollevare dall’incarico l’attuale allenatore e scegliere un sostituto al suo posto.

Deludenti gli ultimi risultati della squadra che non gira più e per questo motivo che il presidente potrebbe optare per un esonero immediato dell’allenatore e chiamare Roberto Mancini come sostituti con cui si vantano grandi rapporti.

Occhio quindi a quello che può essere un annuncio che può cambiare le sorti della stagione per una squadra e anche per il futuro. Perché sono diverse anche le grandi società che stanno valutando un cambiamento importante e ci sono alcuni club che possono pensare di esonerare l’allenatore in carica per puntare su una nuova scelta e anche Mancini è in lista per diverse occasioni.

Esonero immediato: in panchina prendono Mancini

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano il possibile cambio immediato in panchina per una società che in questo momento non riesce a spiegare come mai le cose non girano più come prima. Sembra ormai finito un grande e vincente ciclo perché ora si pensa di cambiare allenatore e c’è Mancini pronto.

Occhio alla situazione in casa Manchester City che può esonerare Guardiola. Altra pesante sconfitta che mette addirittura a rischio il club inglese che potrebbe non qualificarsi alla fase finale di Champions League e i punti in campionati di distanza dal Liveprool che è primo sono già tanti.

Per questo motivo si potrebbe anche arrivare ad un esonero per Guardiola con il Manchester City che può puntare su un nuovo allenatore e tra le varie occasioni c’è Roberto Mancini disponibile dopo che l’avventura in Arabia Saudita non è andata come sperava.