Sfuma l’ipotesi Serie A per il tecnico: svelato dove allenerà

Nel corso di questi mesi il nome dell’allenatore è stato accostato con insistenza alla Serie A, ma il suo futuro non sarà in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, il tecnico potrebbe finire sulla panchina di una grande d’Europa, che proprio nelle scorse ore ha comunicato l’esonero di chi in questa prima parte di stagione non è riuscito a dare lustro ai propri giocatori deludendo ogni sorta di aspettative.

Essendo uno dei profili più interessanti in circolazione, la dirigenza ha subito pensato a lui per sostituire l’allenatore uscente. I tifosi forse si aspettavano un altro tipo di nome, ma il club è certo che possa essere lui l’uomo della ripartenza.

Niente Serie A: allenerà una big europea

Il futuro dell’allenatore sembrava potesse essere in Serie A, soprattutto dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi che l’hanno visto ad un passo da una storica panchina italiana. Una serie di casualità, però, hanno fatto sì che quest’approdo non si concretizzasse mai, con la squadra che oggi ha cambiato allenatore, ma non ha puntato su di lui.

Ancora libero, dunque, il profilo in questione non ci ha però messo molto a trovarsi una nuova panchina, anche perché di meglio tra gli allenatori disponibili, ed accessibili, non c’è. Non a caso una delle grandi d’Europa ha deciso di puntare su di lui dopo l’esonero di colui che ha deluso tutte le aspettative che si erano create attorno al suo staff e modo di lavorare. In questa prima parte di stagione la squadra non ha decisamente reso secondo le aspettative, con la dirigenza che non poteva fare altro che sostituire la scommessa con un qualcosa di “certo”, se così vorremmo definirlo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Deutschland, il Borussia Dortmund avrebbe deciso di sostituire l’esonerato Nuri Sahin con Roger Schmidt, ex Benfica accostato anche alla panchina del Milan in questa stagione.

Scelto il nuovo allenatore: firma subito

Tra i tanti profili valutati Roger Schmidt è il preferito del Borussia Dortmund per sostituire Nuri Sahin, esonerato in albergo la sera della brutta sconfitta in Champions League contro il Bologna.

Nel corso di questi giorni il BVB è stato anche sfiorato dall’idea di poter puntare su un altro allenatore di caratura internazionale, come ad esempio Massimiliano Allegri, ma l’Al-Ahli l’ha anticipato sul tempo chiudendo un accordo multimilionario, non ancora ufficializzato però, in vista della prossima stagione. Ed ecco che tra tutti, Roger Schmidt per esperienza ed idea gioco è sembrato essere quello che più si avvicinava alla filosofia Borussia Dortmund, fatta sì di giovani ma anche di risultati di un certo livello, come la finale di Champions League della scorsa stagione.