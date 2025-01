Niente Arabia, Allegri sta firmando con un altro club

Tante voci sul ritorno di Massimiliano Allegri pronto ad una nuova avventura in panchina, perché ora si parla di quello che può accadere da un momento all’altro per l’allenatore.

Negli ultimi giorni sembrava ormai fatta per il ritorno di Max Allegri per una nuova avventura dopo i vari mesi in attesa post esonero con la Juventus. Il tecnico toscano è stato di fatto accostato e dato per certo per un approdo in Arabia Saudita dall’estate, ma ora le cose potrebbero cambiare dopo un nuovo aggiornamento.

Ci sono delle novità che riguardano quella che può essere la scelta da parte di una società di puntare forte su Allegri come nuovo allenatore e quindi vedere ancora il tecnico in Europa e magari proprio nel campionato di Serie A.

Occhio a quello che può accadere nelle prossime settimane per le panchine che continuano ad essere girevoli. Perché tanti sono i cambi annunciati anche per i prossimi mesi e la stagione che verrà dopo quello che è già accaduto quest’anno. Tra i vari allenatori disponibili c’è anche Allegri.

Hanno scelto Allegri come allenatore, niente Arabia Saudita

Per Max potrebbe essere l’occasione di riscattarsi dopo quello che gli è accaduto alla Juventus dove è stato fatto fuori da un momento all’altro e senza aver avuto la possibilità di salutare i tifosi. Adesso ci sono delle novità che riguardano proprio il ritorno di Allegri in panchina.

Possibile colpo di scena con una squadra che ha intenzione di mettersi di nuovo in gioco perché ora ci sarebbe l’occasione di ritornare in panchina e magari farlo proprio in Italia dove sarebbe la destinazione preferita di Allegri che ha voglia di rivincita sulla Juve e tutti quelli che l’hanno criticato.

Ora ci sono degli aggiornamenti che arrivano da Giovanni Galeone che è un grande amico di Allegri ed è convinto che può firmare con la Roma per la prossima stagione visto che è proprio nella lista di Ranieri per il prossimo allenatore dei giallorossi.

Secondo Galeone, infatti, non andrà in Arabia Saudita Allegri ma può approdare alla Roma e dare una svolta alla sua carriera.