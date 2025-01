Esonero in Serie A: scelta fatta per la panchina, arriva dalla Premier

Arrivano importanti novità sul futuro del tecnico che è pronto a firmare con un club di Serie A. E’ tutto pronto, infatti, per l’ennesimo ribaltone in panchina con la società che questa volta è pronta a puntare su un allenatore di esperienza.

Emergono ulteriori retroscena sulla decisione della proprietà che è alle prese con questo nuovo enigma: chi sarà il prossimo allenatore?

Già in passato la società ha dimostrato di avere delle difficoltà riguardo proprio la scelta dei mister, con le ultime esperienze che non sono state affatto positve. Ecco perché adesso il presidente è pronto ad affidarsi ad una certezza che ha le carte in regola per risolvere i problemi della squadra.

Ecco tutti i dettagli riguardo la scelta del club di Serie A sul prossimo allenatore da prendere.

Esonero e cambio in panchina: ecco chi prendono

Ancora problemi per la società che è alle prese con il delicato tema sul prossimo tecnico da ingaggiare. Momento particolare per la proprietà che, a fronte degli investimenti fatti in campagna trasferimenti, mai si sarebbe aspettato di vivere una situazione del genere.

Ecco perché, per il futuro, la società non vuole più fallire ed intende puntare su personalità forti e d’esperienza che in passato hanno già dimostrato di poter gestire anche delle situazioni complesse e difficili.

Ecco perché, nelle ultime ore, ha preso quota un nome a sorpresa per la panchina della Roma. Si tratta di un tecnico d’esperienza, che ha guidato anche società importanti come Siviglia e Psg.

Attualmente all’Aston Villa, i Friedkin sono pronti a strappare lo spagnolo agli inglesi e nominare come nuovo allenatore della Roma Emery.

Nuovo allenatore: la scelta è di Claudio Ranieri

C’è ancora tempo per poter decidere il nome del prossimo allenatore della Roma ma intanto nella Capitale continuano a circolare delle voci e l’ultimo nome fatto è quello di Emery che ha le carte in regola per guidare i giallorossi la prossima stagione.

Ieri, in conferenza stampa, Ranieri ha già bollato il nome di Farioli, che era stato accostato ai giallorossi nei giorni scorsi. Il tecnico preferisce puntare su un tecnico d’esperienza e qualità ed è per questo motivo che nella sua lista personale ha messo anche il nome di Emery, che ha il carattere giusto per guidare la Roma.

Attualmente all’Aston Villa, lo spagnolo potrebbe lasciare l’incarico al termine della stagione nonostante un contratto in scadenza a giugno 2027. Può essere un serio candidato per la panchina della Roma, insieme ad Ancelotti che resta il sogno del club.