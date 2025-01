Tentazione Ancelotti, esonero ormai certo: pronto il ritorno in Serie A

Il nome di Carlo Ancelotti è sempre centrale nelle opzioni dei top club di Serie A che sono alla ricerca di un nuovo allenatore.

L’attuale tecnico del Real Madrid è uno dei più vincenti di sempre nella storia del calcio e fa parlare spesso di sé per le grandi imprese che riesce a mettere in piedi con i Blancos che non sono mai stanchi di vincere e che per questo motivo si sono affidati a lui in due momenti diversi della storia recente, trovando sempre terreno fertile per coltivare vittorie, pagine di storia e innumerevoli trofei.

Il futuro di Carlo Ancelotti sarà lontano dal Real Madrid e potrebbe essere di nuovo in Serie A: colloqui già in corso per la firma sul nuovo contratto.

Serie A, torna Carlo Ancelotti: tentazione concreta

Il nome di Carlo Ancelotti è stato accostato spesso alla Serie A negli ultimi tempi e ora questa opzione potrebbe trovare la sua concretezza nel giro di poche settimane. La situazione è da tenere sotto controllo perché l’allenatore italiano è in procinto di lasciare il Real Madrid al termine della stagione per far spazio a un nuovo progetto.

Nella capitale spagnola ha vinto di tutto e di più e anche in questa stagione punta al bottino pieno per entrare ancora di più, e per sempre, nella storia del Real Madrid e del calcio mondiale.

Secondo le ultime notizie, ci sono già colloqui per il ritorno di Carlo Ancelotti in una big di Serie A.

Roma, Ranieri consiglia Ancelotti ai Friedkin

La Roma vive uno dei momenti più complicati degli ultimi anni e con Claudio Ranieri sta provando a risalire pian piano la china per potersi permettere di sperare in un futuro migliore già a partire dalla prossima stagione. Il lavoro di Sir Claudio dovrà portare al termine di questo campionato all’avvio di un progetto serio e con grandi ambizioni, visto che ora è anche un consulente per i Friedkin.

E in merito alla scelta del prossimo allenatore della Roma, Claudio Ranieri ha fatto il nome di Carlo Ancelotti. Bisogna dare una dimensione internazionale al club, con la squadra che pecca per mentalità e per poca abitudine alle vittorie e per questo serve un grande allenatore come l’attuale tecnico del Real Madrid.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Ancelotti alla Roma è una possibilità concreta che può prendere forma già in queste settimane di gennaio, per iniziare a progettare il futuro.

Ancelotti-Roma: il sì è vicinissimo

L’accordo tra Carlo Ancelotti e la Roma potrebbe portare una sorta di continuità di pensiero calcistico rispetto a quello che sta viviendo oggi il club con la guida di Claudio Ranieri. I due allenatori si somigliano anche per leadership e personalità e proprio Ancelotti potrebbe far fare un grande passo in avanti al club.

È solo questione di tempo, poi arriveranno le firme sui contratti e l’annuncio ufficiale: ad oggi la pista Roma per Ancelotti è quella più probabile.