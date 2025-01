Nuovo allenatore Roma: arriva l’annuncio di Claudio Ranieri

Chi sarà il prossimo allenatore della Roma? E’ Claudio Ranieri a svelare l’identikit del profilo preferito dalla società che, al termine di questa stagione, dovrà nominare un altro tecnico.

La conferma è arrivata proprio da Ranieri che ha confermato il suo addio dalla panchina giallorossa. Il tecnico proseguirà la sua avventura alla Roma come consulente sportivo della famiglia Friedkin.

Avrà un ruolo determinante nella scelta del prossimo allenatore della Roma. Ecco le parole di Ranieri nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Rai 2.

Chi sarà il prossimo tecnico della Roma?

Intervenuto nel corso della trasmissione sportiva Dribbling, Ranieri ha chiarito una volta e per tutte la sua posizione riguardo la possibilità di rimanere alla Roma da allenatore.

“Io a fine stagione smetto, è il momento di dire basta”. Non ci sarà, dunque, il rinnovo del tecnico che proseguirà l’esperienza alla Roma nelle vesti di consulente sportivo della società. Un ruolo nuovo, ricco di aspettative e impegni, determinante nella scelta del prossimo tecnico che dovrà ereditare una situazione alquanto complessa e difficile.

Ecco perché serve un uomo d’esperienza, capace di trascinare anche i tifosi che sono delusi e amareggiati dopo questa stagione che ha regalato e sta regalando poche gioie, in termini sportivi.

Ranieri è consapevole dell’importanza del suo ruolo ed è per questo che avrà dei poteri importanti nella nomina del prossimo tecnico della Roma.

La cosa certa, comunque, è che non sarà più sulla panchina dei giallorossi ma proseguirà il lavoro dietro la scrivania.

“Il club dovrà cercare un tecnico capace di portare la Roma nell’èlite del calcio italiano ed europeo”.

Ranieri lascia non solo un’eredità tecnica, ma anche umana, rappresentando un esempio di professionalità, umiltà e amore per il calcio.

Nuovo allenatore Roma: Ancelotti è un candidato

Seguendo le parole di Ranieri, tutto lasciano pensare ad un grande nome per la panchina della Roma. E in quest’ottica spunta fuori il nome di Carlo Ancelotti, che a fine stagione terminerà la sua avventura al Real Madrid.

Per l’ex centrocampista si tratterebbe di un ritorno, visto che da calciatore ha già vestito la maglia dei giallorossi. Una vera e propria occasione per la famiglia Friedkin che dopo Mourinho possono nominare come nuovo allenatore della Roma Ancelotti, un altro grande del calcio euorpeo.