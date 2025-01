Problemi di salute e addio in panchina: il sostituto a sorpresa

L’allenatore ha avuto dei problemi di salute che hanno visto costretto lo stesso allenatore a lasciare la panchina.

Si tratta dell’ex Sampdoria che, a 61 anni e per problemi di salute, ha dovuto dimettersi con chi ha ovviamente accettato tale decisione, che è stata ufficialmente annunciata attraverso una nota apparsa sul sito della Federazione.

Si sottolinea il grande rammarico per questa decisione, obbligata però da quanto è successo al suo problema di salute. Nella stessa nota si legge che adesso, c’è la nomina del sostituto dopo la lunga lista per il candidato al prestigioso ruolo in panchina.

Addio in panchina per problemi di salute: la notizia riguarda l’ex Samp

Un altro ex Sampdoria, al posto dell’ex difensore blucerchiato in panchina, Srechko Katenec, che ha dovuto ufficialmente salutare il posto da allenatore a causa dei problemi di salute, che sono stati annunciati nel corso di questa giornata.

Non può continuare ad allenare e, sostenuto dalla stessa Federazione che ha annunciato la separazione ringraziandolo pubblicamente, Srechko Katenec ha così salutato ufficialmente la Nazionale.

Un posto vacante da Commissario Tecnico che, adesso, apre scenari interessanti. A caccia di una posizione da CT c’è sicuramente Walter Mazzarri come possibile sostituto in Nazionale per quella che diventerebbe per lui la grande occasione di giocarsi una qualificazione ai Mondiali, in qualità di Commissario Tecnico e dopo l’esperienza infelice al Napoli di pochi mesi, dove è stato esonerato per far spazio a Calzona, nella stagione 2023/2024.

Il comunicato ufficiale sulle dimissioni: la nota della Federazione

Quello che segue, è il comunicato ufficiale della Federazione in merito all’addio di Srechko Katanec dal ruolo di Commissario Tecnico dell’Uzbekistan: “L’allenatore della nostra Nazionale ha rassegnato le dimissioni a causa di alcuni problemi di salute. C’è rammarico, ma non può continuare ad allenare a queste condizioni. L’allenatore ha espresso la sua gratitudine nell’aver allenato in questa Federazione e ha augurato buona fortuna alla nostra Nazionale. Così come la nostra Federazione ringrazia Katanec e augura una pronta guarigione al tecnico, cercando adesso un candidato idoneo alla posizione di allenatore della nostra squadra”. La grande occasione per Walter Mazzarri potrebbe dunque arrivare adesso.

Un italiano per la panchina della Nazionale: due nomi su tutti

In un periodo recente, la Federazione dell’Uzbekistan, aveva indicato i nomi di Mazzarri e di Angelo Alessio. In questo momento entrambi sono liberi e la candidatura di Mazzarri sembra quella maggiormente da prendere in considerazione qualora, la stessa Federazione, dovesse decidere di affidare la panchina ad un tecnico italiano.