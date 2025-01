Esonero dopo la sconfitta: Mazzarri pronto a tornare in Serie A

Il rendimento della squadra potrebbe portare la dirigenza a prendere presto una decisione importante in vista del proseguo della stagione.

Catapultata in zone di classifica che non dovrebbero competerle, la formazione ad oggi è una delle grandi deluse di questa Serie A. Se le cose dovessero continuare così c’è il serio rischio di mandare all’area una stagione intera, motivo per il quale la società starebbe seriamente valutando la possibilità di stravolgere gli equilibri all’interno dello spogliatoio cambiando allenatore.

Se in questo weekend di campionato non dovesse arrivare un risultato convincente, la dirigenza potrebbe anche procedere con l’esonero dell’allenatore, pronto ad essere sostituto da un ever-green come Walter Mazzarri.

Serie A, cambio in panchina: esonero dopo la sconfitta

La società non ammette più passi falsi, anzi, chiede alla squadra una reazione d’orgoglio per cercare di cominciare a dare un senso a questa stagione, fino a qui deludente. Se questa non dovesse arrivare, a pagarne le conseguenza sarà ovviamente l’allenatore, che comunque ha le sue colpe per come stanno andando le cose.

Se le cose non dovessero andare per il verso giusto neanche in questo weekend, un’altra panchina di Serie A potrebbe dunque saltare, con la dirigenza che nel frattempo si sarebbe già messa alla ricerca di un profilo espero sul quale andare a puntare. La speranza è che ovviamente uno scenario del genere possa non realizzarsi, anche perché significherebbe aver fallito una programmazione intera, ma se è l’unica strada per cercare di salvare il salvabile, la dirigenza è pronta a percorrerla con tanto di supporto della proprietà, estremamente delusa.

Stando alle ultime notizie, dunque, Davide Nicola si gioca la permanenza sulla panchina del Cagliari questa sera. La partita contro il Milan avrà una valenza particolare per l’allenatore piemontese, che spera in una prestazione d’orgoglio da parte dei suoi ragazzi, un po’ come successo in occasione della partita di andata, per salvare faccia e posto.

Mazzarri pronto a tornare in Serie A

Davide Nicola rischia l’esonero in quel di Cagliari. Nonostante sia un grande motivazione e condottiero, l’allenatore italiano ha fino a questo momento deluso le aspettative alla guida dei rossoblù, come conferma la diciottesima posizione in classifica, che a fine anno potrebbe significare Serie B.

Il Cagliari vorrebbe assolutamente evitare questa retrocessione, motivo per il quale se le cose non dovessero cambiare da qui a stretto giro, la dirigenza sarda sarebbe pronta a sostituire Davide Nicola con un profilo esperto come Walter Mazzarri, ancora libero dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Napoli. Occhio anche alla soluzione Andreazzoli eventualmente, allenatore che in Serie A ha sempre espresso un gran bel calcio tramite le sue squadre (Empoli). Ne sapremo sicuramente di più questa sera al termine della sfida di San Siro.