Weekend fatale, altro esonero in Serie A: Pirlo il sostituto

Fermo dopo l’ultima esperienza alla guida Sampdoria, Andrea Pirlo potrebbe presto tornare a sedersi su una panchina di Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, il campione del Mondo 2006 sarebbe finito nel mirino di una dirigenza che starebbe seriamente valutando la possibilità di cambiare ancora una volta allenatore in questa stagione. Niente ancora di deciso, eppure il prossimo weekend di campionato potrebbe risultare essere decisivo sotto questo fronte.

Non c’è dunque altra via di scampo: o la squadra vince o la panchina salta un’altra volta, scenario tutt’altro che da sottovalutare, visto e considerato che pur di salvare il salvabile la dirigenza sembrerebbe essere disposta davvero a tutto, anche a stravolgere nuovamente gli equilibri all’interno dello spogliatoio.

Salta un’altra panchina in Serie A: prossimo weekend decisivo

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove potrebbe addirittura saltare la settima panchina della stagione.

Arrivato da poco alla guida della squadra, il tecnico è stato immediatamente messo sulla graticola da ambiente e società, che con il suo arrivo si aspettava una reazione d’orgoglio e carattere da parte della squadra. Questa però non è arrivata, con la situazione di classifica che settimana dopo settimana si aggrava sempre di più. La squadra è ad oggi il fanalino di coda della Serie A, motivo per il quale o qualcosa cambia, soprattutto nei risultati, o a pagarne le conseguenze sarà ancora una volta l’allenatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, quella contro la Fiorentina potrebbe già essere l’ultima partita di Bocchetti da allenatore del Monza. Le due sconfitte nelle prime due partite alla guida dei Bagai hanno fatto inevitabilmente storcere il naso ad Adriano Galliani, che starebbe per l’appunto già pensando di esonerare l’ex Verona per cercare una reazione nei suoi giocatori per evitare la retrocessione, oramai sempre più vicina.

Ancora un esonero: Pirlo il sostituto

Il Monza potrebbe già esonerare Salvatore Bocchetti. Al momento dal centro sportivo biancorosso non trapelerebbe granché in merito, ma l’impressione è che in caso di sconfitta contro la Fiorentina l’ex Verona potrebbe già rischiare, anche perché significherebbe complicare ancora di più i discorsi salvezza per la formazione brianzola.

A fronte di questo Adriano Galliani si starebbe già cominciando a guardare intorno, valutando alcuni profili, fra i quali quello di Andrea Pirlo, uno tra i più interessanti presenti nella lista degli allenatori svincolati offerta dai colleghi di Transfermarkt. Reduce da un’esperienza non esaltante alla guida della Sampdoria, terminata per l’appunto con un esonero, il campione del Mondo 2006 potrebbe essere l’uomo giusto per far risalire la classifica al Monza, anche se solo dopo il prossimo weekend di campionato si potrà capire di più.