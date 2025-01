Esonero in Serie A: già scelto il sostituto, è una sorpresa

Mossa a sorpresa da parte del club che, di sicuro, non si aspettava un rendimento del genere da parte della squadra. Ecco perché, in caso di risultato negativo potrebbe arrivare l’esonero per il tecnico.

In città già circola una voce riguardo il possibile successore, che è pronto a raccogliere l’eredità del suo collega.

Infatti, i risultati per il momento non stanno dando ragione al tecnico che nelle ultime partite ha raccolto veramente pochi punti.

La classifica piange ed è per questo motivo che la società è pronta ad intervenire per salvare il salvabile ed evitare un racambolesco scivolone in classifica.

La stagione di Serie A entra nel vivo con la prima partita del girone di ritorno che apre una nuova fase del campionato.

Archiviata la prima parte di stagione, adesso le società sono a lavoro anche sul fronte calciomercato per migliorare le rispettive rosa.

E’ il caso del club italiano, che nelle ultime cinque partite ha ottenuto una sola vittoria. Un risultato deludente che ha messo in discussione l’operato dell’allenatore, che adesso rischia seriamente di essere esonerato.

Arrivano le ultimissime notizie riguardo il possibile successore, pronto a subentrare per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Nuovo esonero in Serie A: ecco quale allenatore rischia il posto

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro del mister, che si gioca il tutto per tutto in questo turno di campionato.

Una sconfitta o un pareggio può essere determinante per far saltare la sua panchina, con la proprietà che è già a lavoro per trovare un altro allenatore.

La situazione in classifica, infatti, è preoccupante dopo gli ultimi risultati negativi ottenuti dalla squadra nell’ultimo mese, con una sola vittoria all’attivo.

Con una sconfitta contro il Lecce, l’Empoli potrebbe ritrovarsi in zona retrocessione. Ecco perché il presidente Corsi valuta con estrema attenzione la situazione di mister D’Aversa che rischia di essere esonerato.

Empoli: esonero D’Aversa? Contro il Lecce è decisiva, ecco i nomi dei possibili successori

Ci sono diversi allenatori liberi, pronti a subentrare e a prendere il posto di D’Aversa che rischia l’esonero dall’Empoli.

Ballardini, Cioffi e Pirlo sono delle alternative valide per il presidente Corsi che non escludere neanche un ritorno di fiamma, con Iachini e Andreazzoli che potrebbero tornare a guidare la squadra del club toscano.