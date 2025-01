L’allenatore annuncia il suo esonero: firma subito Fonseca

Gli esoneri sono all’ordine del giorno in questo momento della stagione: Paulo Fonseca sempre più vicino al rientro.

L’allenatore portoghese non si è mai trovato a suo agio nel mondo Milan e ha avuto difficoltà sin dalle prime settimane del suo approdo in rossonero. Poi la situazione è andata sempre peggiorando e alla fine del 2024 si è deciso per il suo addio improvviso. L’esonero di Paulo Fonseca ha liberato le idee di molti club che ora sono pronti a esonerare i rispettivi allenatori per prendere il portoghese.

Sono giorni delicatissimi per Fonseca che sta decidendo il suo futuro e potrebbe separarsi definitivamente dal Milan firmando un altro contratto.

Nuovo esonero ormai deciso: contatti con Fonseca

La questione esoneri nel mondo del calcio è ancora da tenere sotto controllo perché ogni settimana c’è la possibilità di cambiare allenatore visto che i risultati non arrivano e mettono in difficoltà il futuro e rischiano di far saltare tutti gli obiettivi che erano stati prefissati a inizio stagione.

I risultati decidono il destino di ogni allenatore che volente o nolente è meno forte delle classifiche e le posizioni in panchina sono sempre instabili dopo diverse partite che non sono andare bene.

Secondo le ultime notizie, Paulo Fonseca è pronto a tornare in panchina dopo l’addio al Milan: ci sono contatti in corso.

Fonseca è pronto a tornare: ricomincia dal suo passato

Il nome di Paulo Fonseca resta centrale nelle idee di molti club. L’addio al Milan ha aperto scenari interessanti sul suo futuro che potrebbe essere di nuovo in panchina nonostante i risultati negativi che ha collezionato in rossonero. Ci sono state molte voci e molti accostamenti, alcuni più veri e altri meno ma ora la situazione si sta surriscaldando.

Secondo le ultime notizie, il Lione è in procinto di esonerare Pierre Sage che dopo la sconfitta in Coupe de France contro una squadra di quinta divisione non intende più perdonare l’allenatore.

“Questa non è la prima volta che mi sento in una posizione debole ma voglio restare“, ha annunciato l’allenatore del Lione dopo la partita. La quesione esonero, però, è più viva che mai e Fonseca è dietro l’angolo.

Fonseca allenatore del Lione: pronto il ritorno in Francia

Paulo Fonseca ricomincia dal Lione? Le possibilità ci sono e sono molto vive anche perché il presidente del club francese ha telefonato all’allenatore portoghese per provare a convincerlo subito.

John Textor avrebbe già contattato Paulo Fonseca, libero dopo l’esonero subito dal Milan, per chiedergli di tornare in Ligue 1 e guidare il Lione. Il weekend sarà decisivo per arrivare all’accordo definitivo e poi alle firme per la nuova esperienza francese del portoghese.