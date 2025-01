Esonero dopo la Champions: ecco il nuovo allenatore, sta firmando

Champions fatale per l’allenatore che sta per essere esonerato. La società ha già individuato il sostituto, ecco chi prendono in panchina al suo posto.

Un altro passo falso per il club, che non sa più vincere. Ecco perché la svolta tanto attesa sta per essere ufficializzata, con il cambio di guida tecnica e l’arrivo di un nuovo allenatore.

Arrivano degli aggiornamenti riguardo l’esonero del mister che sta per essere sostituito da un big, attualmente fermo.

Ci sono delle importanti novità che riguardano il futuro dell’allenatore che è pronto a tornare in pista a seguito dell’addio del mister.

Il club è pronto a dare la svolta alla stagione con l’ingaggio del nuovo tecnico. I tifosi sono sul piede di guerra a seguito dell’ennesimo risultato negativo, arrivato questa volta in Champions League: adesso non ci sono più dubbi sull’addio dell’allenatore e l’arrivo di un altro mister esperto.

Esonero dopo la Champions: è tutto pronto l’arrivo di un altro mister

Non sarà in Arabia il futuro dell’allenatore: importanti novità relativa alla prossimo tecnico della società che sta per chiudere l’ingaggio di un altro mister.

Nuri Sahin sta per essere esonerato dal Borussia Dortmund. Il tecnico, infatti, ha perso la fiducia dell’ambiente a seguito dei recenti risultati negativi che hanno trascinato la squadra nei bassi fondi della classifica di Bundesliga.

Non va meglio in Champions, con la squadra reduce dalla sconfitta contro il Bologna.

Ecco perché adesso i dirigenti sono pronti a nominare come nuovo allenatore del Borussia Dortmund Ten Hag, che è reduce dall’esonero dal Manchester United ed è attualmente libero.

Ten Hang nuovo allenatore del Borussia Dortmund.

Il tencico olandese torna subito in pista per fare grande un’altra big del calcio europeo. E’ atteso l’annuncio riguardo il futuro dell’allenatore che sta per volare in Germania per legarsi alla nuova squadra.

Ci sono i margini affinché quest’affare vada in porto. E’ Fabrizio Romano a lanciare il nome del tecnico subito dopo il ko contro l’Eintracht Francoforte. Per Nuri Sahin l’ultima sfida è stata quella di ieri contro il Bologna, partita terminata con una sconfitta che è valsa la prima vittoria in Champions della squadra di Vincenzo Italiano.

Si attendono i comunicati ufficiali che sanciranno in maniera definitiva l’addio dell’allenatore turco e l’arrivo di Ten Hag al Manchester United.