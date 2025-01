“Sognano Paulo Fonseca”, esonero ufficiale: accordo con l’ex Milan

Il ritorno di Paulo Fonseca in panchina sembra essere solo questione di ore: il tecnico portoghese è pronto all’accordo immediato.

L’esperienza al Milan è stata tremenda per l’ex Lille che non si aspettava un epilogo del genere dopo essersi presentato in grande stile e con tutti i favori dei pronostici sulla sua avventura in rossonero. Fortemente voluto dalla dirigenza, si aspettava maggior appoggio da parte della società e soprattutto dalla squadra e invece ciò che ha ricavato dalla sua seconda esperienza italiana è stato poco e nulla, anzi solo cose negative.

Il profilo di Fonseca, però, interessa ancora molti club che ora valutando un cambio allenatore e pensano a lui come tecnico per risolvere la stagione in modo positivo.

Esonero ufficiale: chiamano subito Paulo Fonseca

Tutti i campionati stanno vivendo un momento complicatissimo che può essere risolto a breve con l’esonero di alcuni allenatori e l’inizio di un nuovo ciclo che può coinvolgere direttamente anche il ritorno in panchina di Paulo Fonseca. L’ex allenatore del Milan è pronto a ricominciare dopo l’addi rovinoso ai rossoneri e può farlo subito in una big.

Il futuro di Paulo Fonseca è tutto da scrivere: ci sono possibilità che firmi subito e torni immediatamente in panchina per lasciarsi alle spalle la brutta esperienza vissuta a Milano.

Secondo le ultime notizie, dopo l’ufficialità sull’esonero il club si è già messo in contatto con Paulo Fonseca per arrivare subito all’accordo.

Il Porto esonera Vitor Bruno: il sogno è Paulo Fonseca

Il Porto sta vivendo una stagione complicatissima. l Dragoes sono al terzo posto a -4 dalla vetta comandata dallo Sporting Lisbona e vogliono un cambio rotta immediato anche se la situazione non sembra preoccupante. Il rapporto tra il presidente Villas-Boas e Vitor Bruno, però, si era complicato e per questo si è deciso per l’esonero del tecnico e l’avvio di un nuovo progetto.

Nelle scorse ore c’è stato un contatto tra il Porto e Paulo Fonseca per il ritorno del portoghese in panchina. Ha già allenato il club nel 2013-14 e ha lasciato un buon ricordo nella piazza che ora ha chiesto al club di spingere per prenderlo subito.

Al momento il Porto si è affidato a José Tavares come allenatore ad interim ma molto presto è previsto l’accordo con un nuovo allenatore.

Fonseca al Porto: accordo verbale ma c’è un dubbio

Il Porto vuole Fonseca subito per cominciare un nuovo progetto. L’accordo tra il club portoghese e il tecnico ex Milan c’è sulla base verbale ma l’allenatore ha chiesto del tempo per decidere perché non intende correre ulteriori rischi dopo l’esperienza tremenda in rossonero.

Villas-Boas gli ha ribadito la voglia di puntare fortemente su di lui ma ci sono delle riserve su cui sta ragionando e vorrebbe delle garanzie importanti prima di firmare e iniziare la nuova avventura.