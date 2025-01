Esonero già deciso, il nuovo allenatore sarà Fonseca o Sarri

Colpo di scena per un club con il cambio immediato in panchina perché è già stato deciso quello che può essere l’esonero dell’allenatore per una nuova scelta.

Diventa decisivo il momento che sta affrontando la squadra che da troppo tempo, ormai quasi più di un anno, non riesce a girare come vorrebbero tifosi e società. Per questo motivo sembra ormai scaduto il tempo per l’attuale progetto che sembra ormai arrivato alla conclusione. Una decisione forte che potrebbe cambiare tutto fino a portare Fonseca o Sarri come nuovo allenatore dopo l’esonero.

Attenzione alla scelta della società che non può più permettersi di andare avanti in questo modo e ora valuta davvero l’immediato cambio che può ribaltare la situazione in panchina. Ci sono diverse notizie che riguardano quello che può essere quindi l’esonero dell’allenatore in panchina e portare alla scelta di Fonseca o Sarri come nuova scelta.

Esonero in arrivo, la scelta tra Fonseca e Sarri

Possibile cambio immediato per la società che vuole provare a dare una scossa alla squadra e cercare di avviare un progetto diverso e vincente per il futuro. Perché adesso c’è la conferma che può arrivare l’esonero dell’allenatore e ci sono pronti Fonseca e Sarri.

Si può arrivare ad una scelta definitiva nelle prossime ore già visto che ora il club arriva da una serie di sconfitte e risultati negativi accumulati che fanno troppo male e pesano anche in classifica. In questo momento tra gli allenatori a rischio esonero c’è sicuramente Postecoglou col Tottenham.

La situazione in questo momento è più complicata del previsto perché si può arrivare ad una decisione forte già dopo la prossima partita di campionato contro l’Everton. In caso di altra sconfitta si può davvero iniziare a parlare di possibile esonero di Postecoglou dal Tottenham e occhio a Fonseca e Sarri come scelta per il ruolo di nuovo allenatore.