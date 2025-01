Rudi Garcia ritorna a casa: scelta fatta in panchina

La scelta in panchina porta al ritorno a casa per Rudi Garcia, dopo quanto successo con il Napoli.

In Serie A, per il dopo-Fonseca e pure alla Roma, prima che venisse ingaggiato Ranieri, si era vociferato di un ritorno immediato in Serie A, con ritorno a casa alla Roma.

A distanza di tempo il ritorno a casa si consumerà e con il tecnico ex Napoli che è pronto a rifarsi dopo la tremenda annata interrotta a metà e vissuta al Napoli quando, da campione d’Italia, non riusciva a reggere il ritmo delle altre nonostante poi, a conti fatti, sia risultata la sua la miglior gestione delle tre in totale del Napoli, nella passata annata.

Rudi Garcia pronto al ritorno a casa: la destinazione

La destinazione riguarda un ritorno a casa vero e proprio, dopo la separazione legata a quanto accadde con la sua decisione di lasciar perdere, per poi giocarsi la grande chance al Napoli, non sfruttata.

Rudi Garcia, prima del tracollo al Napoli, aveva vissuto un’annata a dir poco incredibile quando buttò fuori dalla Champions League, nel periodo pandemico, la Juventus di Maurizio Sarri ai tempi.

Era sulla panchina del Lione, lì dove si consumerebbe il ritorno a casa per Rudi Garcia. Il tecnico francese, facendo rientro in Ligue 1 si andrebbe a sedere sulla panchina dell’OL dopo le voci recenti che sono circolate, anche su un possibile approdo con ritorno in Francia per Fonseca.

Garcia in panchina subito: la scelta con effetto immediato

La scelta con effetto immediato porterebbe Rudi Garcia all’approdo in panchina, direttamente a casa sua, in Francia. Il tecnico ex Roma non tornerà in Serie A e, secondo quanto informano i media francesi, sarà con destinazione al Lione di fronte al possibile esonero che andrebbe a consumarsi per Pierre Sage, tecnico finito al centro dei rumors sulla sua possibile uscita a causa dei risultati ottenuti fino a questo momento col club francese.