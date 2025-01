Esonero prima del week-end: la grande occasione per Fonseca

La grande occasione per Paulo Fonseca si consuma adesso, dopo la separazione col Milan, per quanto riguarda la sua destinazione.

Senza attendere la fine di questa stagione e con la possibilità di allenare sin da subito, sono circolati diversi rumors sul tecnico ormai ex Milan considerando che i rossoneri lo hanno già liberato dalla sua situazione contrattuale che viveva con i rossoneri.

Nel corso degli ultimi giorni è stato accostato alla panchina del Porto, ma non è lì che allenerà, così come non sarà verso la destinazione in Ligue 1 al Lione dove pure si è vociferato il suo arrivo. Dopo quanto emerso nel corso di quest’ultimo week-end e in ottica del prossimo, ecco che arriverà l’esonero con la grande occasione per Fonseca, nell’immediato, in un top club del campionato.

Esonero e grande occasione per Fonseca: l’annuncio prima del week-end

Il quindicesimo posto attuale, ad una delle squadre che aveva nei propri obiettivi almeno la qualificazione in Champions League, non può più bastare. L’esonero si consumerà nel corso di questa settimana e prima del week-end, proprio al fine di non veder precipitare la situazione per uno dei club che è più vicino alla zona retrocessione che a quella dei piazzamenti in Europa.

Una situazione che lo stesso club vorrà risolvere nel breve, andando nella scelta che porta all’esonero del tecnico straniero, in cambio di un’altra soluzione non “interna”, dallo stessa stessa Nazione.

Perché, andando di nuovo su una figura straniera, erano circolati i nomi anche di Sarri e Allegri. Ma quello più raggiungibile ad oggi, come fanno sapere i media dall’Inghilterra, porta a Paulo Fonseca.

Esonero dopo l’Europa: l’annuncio dall’estero

L’annuncio arriva dall’estero in merito all’esonero che si consumerà, a quanto pare a prescindere dai risultati che verranno fuori, per Ange Postecoglou al Tottenham. Precisamente dai tabloid inglesi sulle notizie di oggi. Col club degli Spurs il tempo sarebbe esaurito, tant’è che erano già circolate voci su Allegri e Sarri per il futuro. Sul livornese però pare esserci un accordo in Arabia Saudita, al contrario di Sarri che è al momento libero e potrebbe contendersi il posto con Fonseca. Così come successo al Milan, per scelta soprattutto economica, Fonseca potrebbe battere Sarri nella concorrenza al Tottenham.

Fonseca subito in panchina: c’è un altro italiano tra le ipotesi

Oltre al nome di Fonseca e dei due italiani, Sarri e Allegri, per la panchina del Tottenham figurerebbe anche l’ex Manchester City e CT della nostra Nazionale, Roberto Mancini. Il tecnico italiano sarebbe pronto ad una nuova avventura dopo la separazione con l’Arabia Saudita.