Esonero in Serie A: chiamano Mancini, il presidente ha deciso

Ritorno in Serie A per Roberto Mancini: ecco le ultimissime sul futuro dell’ex ct della Nazionale italiana, che è attualmente libero dopo l’esonero dall’Arabia Saudita.

L’esperienza, sulla panchina della Nazionale araba, si è conclusa nel peggiore dei modi. Adesso Mancini è pronto a tornare, per riprendersi la scena nel campionato italiano.

L’allenatore, infatti, dopo essere stato accostato alla panchina della Roma, è finito nel mirino di un’altra società che starebbe pensando a lui in vista già di questa stagione: ecco tutti i dettagli.

Dove può andare Roberto Mancini?

Tra i tecnici liberi è sicuramente uno dei migliori in circolazione. Le pretese relative allo stipendio, possono essere superate anche perché Mancini ha voglia di tornare subito ad allenare.

Il club gli può dare la possibilità di tornare protagonista in Serie A e rinforzare la rosa con acquisti importanti e di spessore. Un ritorno di fiamma che può far felice anche i tifosi che, dopo le ultime partite di campionato, sono delusi dall’atteggiamento della squadra ed hanno messo nel mirino l’attuale allenatore, che è finito sulla graticola.

Chi sta prendendo Roberto Mancini?

Ecco perché, a seguito degli ultimi risultati negativi che hanno fatto sprofondare la squadra in classifica, adesso la società sta già pensando al futuro.

Il club sta prendendo in considerazione la possibilità di mandare via l’allenatore e sostituirlo con Roberto Mancini, che è il profilo ideale per la piazza che sogna in grande anche in vista della prossima stagione.

Si tratta di una fantasia, una suggestione da parte della società e del presidente che è pronto a raccogliere questa occasione e nominare come nuovo allenatore della Fiorentina Roberto Mancini.

Si tratta di un ritorno, visto che a inizio carriera il tecnico di Jesi ha guidato proprio i viola portandoli al successo in Coppa Italia, nella stagione 2000-2001.

C’è davvero la possibilità che Roberto Mancini torni sulla panchina della Fiorentina?

Ritorno alla Fiorentina per Mancini?

Palladino rischia l’esonero dalla Fiorentina, se anche contro la Lazio non dovesse arrivare un risultato positivo.

La squadra viola è in caduta libera in classifica, ecco perché la proprietà, anche per accontentare la piazza, potrebbe decidere di mettere a segno questo grande colpo e portare sulla panchina della Fiorentina Mancini.

Commisso non è nuovo a questi colpi di scena anche se per il momento la società predica calma e dichiara fiducia incondizionata verso Raffaele Palladino che, però, dovrà dare una svolta alla sua stagione a Firenze.