Esonero in Serie A: prendono De Rossi, ha già l’accordo

De Rossi torna protagonista in Serie A? Esonero in arrivo per l’allenatore, con il direttore sportivo pronto a puntare sull’ex Roma, che è attualmente libero dopo l’addio dalla Roma.

Emergono delle novità relative al destino dell’ex centrocampista che ha già ricevuto una proposta per tornare protagonista in Serie A.

Il direttore sportivo è pronto a puntare su Daniele De Rossi che, nonostante l’esonero dalla Roma, è considerato dagli addetti ai lavori come un predestinato.

Ecco le ultimissime notizie di mercato sul prossimo club dell’allenatore che ha già avuto modo di parlare con il club, che è intenzionato ad affidargli le chiavi della squadra.

C’è grande attenzione attorno al futuro dell’allenatore che di sicuro non resterà libero per i prossimi mesi. Gli interessi non mancano, da parte dei club italiani, che hanno già attenzionato Daniele De Rossi che è pronto a tornare in panchina.

Quale squadra allenerà Daniele De Rossi?

All’epoca, l’addio dalla Roma creò non poche tensioni nella Capitale, con i tifosi che protestarono per la scelta dei Friedkin di esonerare l’allenatore.

Una decisione infelice, visto che Juric, il successore di De Rossi, alla Roma è stato mandato via e sostituito con Claudio Ranieri.

Legato da un lungo contratto i giallorossi, l’ex centrocampista sta pensando al suo futuro, con l’entourage in stretto contatto con diverse società che sono pronte a puntare su di lui.

La Serie A si appresta ad accogliere nuovamente in panchina l’allenatore, che è finito nel mirino di una società che sta facendo delle riflessioni sul proprio allenatore, che non sta rendendo al massimo.

Dopo un ottimo avvio di campionato positivo, la Fiorentina ha rallentato il passo in campionato. Ed è per questo motivo che Palladino è finito sotto la lente d’ingrandimento della società che questa volta è pronta a mandarlo via.

Il ds Daniele Pradé, che in passato è stato anche dirigente della Roma, conosce benissimo De Rossi che è un serio candidato per la panchina della Fiorentina.

Palladino a rischio: De Rossi alla Fiorentina?

Ad oggi, però, non è possibile sostituire alla Fiorentina Palladino con De Rossi a causa dell’esonero del tecnico della Roma, che potrà tornare in Serie A solo in vista del prossimo campionato di Serie A 2025-2026.

Ecco perché la società viola potrebbe decidere di chiudere la stagione con l’ex Monza in panchina, per poi ripartire con l’ex centrocampista che è pronto a tornare protagonista sulla panchina del club toscano.