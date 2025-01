Ufficiale l’esonero: il sostituto è Xavi Hernandez

A sorpresa, il sostituto interpellato è Xavi Hernandez, tecnico che potrebbe ripartire dopo la notizia ufficiale sull’esonero.

Xavi Hernandez, assieme ad altri grandi nomi, è tra i tecnici più gettonati per il ritorno in panchina in una big d’Europa. Assieme a Maurizio Sarri, infatti, è il candidato per la panchina dopo la notizia ufficiale sull’esonero di questa sera.

Esonero ufficiale: Xavi Hernandez può arrivare subito

Xavi Hernandez pronto a tornare all’opera: la notizia

Xavi Hernandez pronto a ripartire, dopo quanto vissuto al Barcellona con la separazione tanto discussa in blaugrana. Si era parlato tanto di un suo possibile arrivo in Serie A, ma le cose si sono concluse con un nulla di fatto e con lo stesso Xavi Hernandez che ha scelto di restare fermo, senza accettare le proposte in Arabia Saudita o in Qatar, come aveva fatto prima del suo approdo al Barcellona. Ha intenzione di ripartire ad alti livelli e, questi, potrebbe trovarli in Portogallo. Secondo quando riferiscono da Mercado Azul, Xavi Hernandez potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del Porto.

Ultime su Xavi Herndanez: c’è anche Sarri come ipotesi

C’è anche Maurizio Sarri tra i possibili allenatori, nella candidatura e la lista lunga di Villas Boas, per il Porto. Il tecnico spagnolo però è quello più indicato a causa della volontà, da parte del tecnico italiano, di allenare in Premier League oppure di nuovo in Serie A.