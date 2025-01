Esonero ufficiale: il presidente chiama il nuovo allenatore, è Sarri

Ritorno in pista per Maurizio Sarri: c’è la svolta per l’allenatore che ha ricevuto già una proposta da parte di un club. Ecco tutti i dettagli riguardo questa offerta.

Tra i tecnici italiani liberi, uno dei migliori in circolazione è sicuramente Maurizio Sarri. E’ davvero incredibile come nessuna società abbia pensato all’ex Juventus per la panchina.

L’allenatore, che è reduce dall’esperienza alla Lazio, ha cambiato anche agente lasciando Ramadani per affidarsi all’agenzia di Frank Trimboli.

Nel corso di questi mesi, Sarri ha ricevuto le telefonate da parte di tante società, che erano pronto a prenderlo. Nessun progetto, però, ha convinto il mister che non bada solo all’aspetto economico ma anche a quello di carattere tecnico. Intanto, nelle ultime ore un’altra società si è informata su Sarri.

Accostato con insistenza anche alla Fiorentina, per il post Palladino, è arrivata un’altra proposta per l’allenatore che sta ragionando riguardo l’imminente ritorno in panchina.

Il nome di Sarri continua a tenere banco all’interno delle società, che in questo momento sono alle prese con il cambio della guida tecnica. Arrivano dei nuovi aggiornamenti sul possibile ritorno in panchina del tecnico di Figline, che ha sfruttato questo periodo di pausa per aggiornarsi.

Quale società vuole prendere Sarri?

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Maurizio Sarri che è pronto a tornare in panchina dopo l’esonero dell’allenatore.

La società s’è messa alla ricerca di un altro tecnico che dovrà avere l’esperienza necessaria per poter risollevare la squadra, che è reduce da un momento assai delicato.

La situazione in classifica non è delle migliori con la squadra che, comunque, è ancora in lotta per la vittoria del titolo.

Adesso serve una svolta in panchina e dopo l’esonero di Vitor Bruno la società è pronta a nominare come nuovo allenatore del Porto Sarri.

Sarri nuovo allenatore del Porto? La decisione di Villas Boas

L’ex allenatore Villas Boas, dall’estate scorsa nuovo presidente del club portoghese, avrà il compito di prendere un nuovo tecnico per il Porto che ha deciso di mandare via l’allenatore Vitor Bruno.

L’ex vice di Sercio Conceicao è stato esonerato a causa degli ultimi risultati deludenti, con la squadra che è reduce da tre sconfitte consecutive. Josè Tavares, direttore tecnico delle giovanili, sarà il tecnico ad interim della squadra con la società che s’è già messa alla ricerca di un sostituto.

Tra i profili sondati e graditi dal club, come riportato da Mercado Azul, c’è anche Maurizio Sarri che è pronto a tornare in pista e diventare il nuovo allenatore del Porto.

Quella portoghese rappresenterebbe una sfida intrigante per l’allenatore che è attualmente libero dopo la fine della sua esperienza alla Lazio, che si è conclusa con le dimissioni nella passata stagione.