Esonero in Serie A, contatti con Stramaccioni per il sì immediato

In Serie A potrebbe esserci a breve un altro esonero: è la settimana decisiva prima dell’addio dell’allenatore e la nuova firma.

Il campionato vive un momento cruciale, con tante partite ravvicinate che possono decidere il futuro degli allenatori. Chi non sta viaggiando sui ritmi giusti rischia l’esonero e nelle prossime ore potrebbe esserci già qualche cambiamento clamoroso che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. Il feeling tra allenatore e società non sempre trova una giusta collocazione e per questo è possibile la separazione.

Il futuro della Serie A dipende anche dalle scelte di alcune società che stanno pensando al cambio allenatore per dare una sterzata alla stagione e mettersi in carreggiata rispetto a quelli che erano gli obiettivi stagionali.

Serie A: pronto un altro esonero a sorpresa

La Serie A resta un campionato difficilissimo, nonostante le continue critiche al nostro calcio che dovrebbe essere, secondo alcuni, meno importante di altri campionati europei in cui, però, si vivono difficoltà ancora maggiori salvo rare eccezioni di singoli club. In Serie A ci sono stati già diversi cambiamenti in panchina e potrebbero non essere terminati ancora.

Le ultime partite hanno acuito i problemi che stanno avendo alcuni club. Gli allenatori non riescono sempre a trovare lal chiave giusta per ripartire e per questo momento ci sono nuove chances di dire addio ad alcuni allenatori.

Secondo le ultime notizie relative alla Serie A, si è entrati in giorni cruciali per il futuro degli allenatori: pronto un esonero a sorpresa.

Fiorentina nel caos: Palladino a rischio esonero

La Fiorentina sta attraversando un momento molto complicato. La squadra Viola è al centro del caos totale in questo momento perché non arrivano i risultati giusti per migliorare la classifica e gli obiettivi che erano stati prefissati a inizio stagione ora sembrano molto lontani dal raggiungimento e per questo motivo si pensa all’esonero di Raffaele Palladino.

La società ha già iniziato a cercare un sostituto e sta ricevendo riscontri positivi, per cui a giorni potrebbe arrivare la scelta definitiva. La sensazione è che Palladino si giocherà il tutto per tutto in Lazio-Fiorentina: in caso di sconfitta verrà esonerato.

Il feeling tra Palladino e la dirigenza della Fiorentina non è assolutamente al top, come dimostrano le recenti dichiarazioni di Pradé e testimonianze vicine al mondo Viola: quindi al prossimo passo falso potrebbero esserci conseguenze pesanti.

Esonero Palladino: la Fiorentina pensa a Stramaccioni

L’esonero di Raffaele Palladino è una possibilità concreta per la Fiorentina che ha iniziato a valutare diversi nomi per sostituire l’ex tecnico del Monza. Tra questi è spuntato nelle ultime ore quello di Andrea Stramaccioni, fermo da molto tempo rispetto al ruolo di allenatore ma sempre al centro delle discussioni sul calcio, lavorando per DAZN e per la RAI.

Stramaccioni ha già dato la sua disponibilità alla dirigenza e attende, eventualmente, un’altra chiamata per accettare subito il contratto e diventare il nuovo allenatore della Fiorentina.