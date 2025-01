Esonero Palladino, già scelto il sostituto: annuncio del fratello

Nonostante potesse nascere qualcosa di importante da questo binomio, le strade di Palladino e della Fiorentina potrebbero presto separarsi.

La sfuriata di Pradè della scorsa settimana non è decisamente andata a genio all’allenatore italiano, sentitosi quasi abbandonato dalla sua stessa società. Questa avrebbe dunque scaturito una rottura insanabile tra le parti, che presto potrebbero dirsi una volta e per tutte addio.

Difronte a questo possibile scenario la Fiorentina non si farebbe però trovare impreparata, visto che avrebbe già le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare nel momento in cui la panchina di Raffaele Palladino dovesse saltare.

Esonero Palladino: la Fiorentina ha già scelto il sostituto

Importanti novità arrivano in merito al futuro della panchina della Fiorentina, che da un momento all’altro potrebbe saltare considerato quanto successo tra Raffaele Palladino e la dirigenza. La sfuriata di settimana scorsa del direttore sportivo Viola Daniele Pradè non è decisamente andata a genio all’allenatore italiano, che si è sentito abbandonato dalla sua stessa società, anche in maniera piuttosto inaspettata considerato il campionato che sta facendo la Fiorentina.

Certo, ultimamente le cose non stanno andando secondo le aspettative, ma Palladino ha in pugno la squadra ed è sicuro che questa possa rialzarsi già a partire dalla prossima di campionato contro il Torino. Ecco, la sfida contro i granata potrebbe risultare essere per un certo senso decisiva per l’allenatore Viola, che rischia addirittura l’esonero se le cose non dovessero andare come dovrebbero. Oramai la dirigenza ha il dente avvelenato, e basta mezzo passo falso per far saltare tutto quello di buono che è stato costruito nel corso di questi mesi.

Dunque, stando alle ultime notizie, Raffaele Palladino potrebbe non essere più l’allenatore della Fiorentina. È difficile pensare che questa cosa possa verificarsi già a partire da questa stagione, visto che sul mercato non ci sarebbero allenatori validi, ed abbordabili, al quale affidare la squadra. Per questo motivo un’eventuale separazione potrebbe essere rimandata a giugno, con Paolo Vanoli del Torino che potrebbe essere una soluzione valida per la Fiorentina.

Svelato il nuovo allenatore della Fiorentina: assist del fratello

Paolo Vanoli potrebbe essere l’uomo giusto per la Fiorentina a partire dalla prossima stagione. Nulla di confermato, mera indiscrezione, servitaci però dal fratello dell’allenatore del Torino Rodolfo, intervenuto nel pomeriggio sulle frequenze di Radio FirenzeViola.

Quest’ultimo, in vista della partita di domenica tra Fiorentina e Torino, per l’appunto, ha spiegato quanto Vanoli sia legato all’ambiente fiorentino, complici i suoi trascorsi da giocatore. Se potesse tornerebbe con piacere in Viola, ed è per questo che non è da escludere che la Fiorentina possa farci un pensierino in vista della prossima stagione in caso di separazione (clamorosa) con Palladino. Staremo a vedere.