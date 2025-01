Esonero Palladino: annuncio della Fiorentina, la verità sul sostituto

Palladino vicino all’esonero dalla Fiorentina? C’è l’annuncio da parte del club, attraverso le parole del direttore generale Alessandro Ferrari.

S’è creato il caos a Firenze, dopo le ultime partite di campionato che hanno portato i viola a perdere posizioni in classifica. La situazione è sempre più incandescente con uno scontro in vista fra proprietà e allenatore.

A conferma di ciò, le parole nel post partita di Monza Fiorentina, da parte del direttore sportivo Pradé che ha attaccato duramente i giocatori. Una presa di posizione forte che ha creato qualche malumore all’interno dello spogliatoio.

Nei giorni successivi alla disfatta di Monza, sono arrivate anche le prime voci relative all’esonero di Raffaele Palladino, con la società pronta a prendere un nuovo allenatore.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, del nuovo acquisto Folorunsho, il dg dei viola ha affrontanto l’argomento relativo al futuro dell’allenatore Raffaele Palladino.

Ecco le dichiarazioni del dirigente, che arrivano in un momento importante visto che negli ultimi giorni sono state rilanciate indiscrezioni relative ad un possibile cambio di guida tecnica.

I nomi di Tudor e soprattutto Sarri, sono stati accostati con insistenza alla Fiorentina, che dopo la sconfitta di Monza ha iniziato a mettere sotto la lente d’ingrandimento il futuro di Raffaele Palladino.

L’ipotesi dell’esonero aveva acceso i tifosi che sui social avevano inziato a dibattere riguardo questo argomento.

Esonero Palladino Fiorentina: cosa sta succedendo, presa di posizione del club

“Siamo molto arrabbiamo, adesso dobbiamo lavorare: arrivare al campo la mattina ed uscire la sera. Chi ha mal di pancia lo dica subito, ci sono altri 10 giorni alla fine del mercato, così troviamo una soluzione. Dobbiamo tornare quelli che eravamo prima. Abbiamo perso la nostra idendità e umiltà”.

Così Pradé al termine della partita contro il Monza.

Dichiarazioni che hanno fatto discutere all’interno dell’ambiente viola, tant’è che s’è iniziato a mettere in discussione anche l’operato dell’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino, a rischio esonero.

Ma quanto c’è di vero? Ci sono possibilità che ciò avvenga?

Palladino confermato sulla panchina della Fiorentina

A fare il punto della situazione su questo argomento è stato il dg Ferrari che ha chiarito il futuro di Palladino sulla panchina della Fiorentina.

“Ho parlato con Commisso poco fa. Il messaggio che intende dare è quello di piena fiducia nei confronti dell’allenatore, non c’è alcun problema. Non abbiamo contattato altri tencici, il gruppo è unito e sta lavorando per uscire fuori da questo momento no”.

“Usciremo da questo momento difficile tutti insieme, attraverso il lavoro e i giocatori che andremo a prendere in questo mercato di gennaio”.