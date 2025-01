Sarri torna in Serie A, firma dopo l’esonero

Colpo di scena che può esserci nelle prossime settimane con Maurizio Sarri pronto a tornare in panchina in Serie A dopo l’addio dalla Lazio dello scorso anno.

Il nome del tecnico italiano è stato accostato a diverse panchine in questi ultimi mesi tra la Serie A e l’estero, perché ci sono state diverse situazioni che si sono andate a creare con ribaltoni ed esoneri che potevano riportare subito ad allenare Maurizio Sarri. Di recente proprio il Milan sembrava pronto a puntare su di lui dopo l’addio di Fonseca, poi è stato scelto Conceicao.

Sembra però che sia stato proprio Sarri a declinare l’offerta perché l’allenatore vorrebbe aspettare ancora un po’ prima di mettersi in mostra, andando a lavorare dall’estate dall’aspetto fisico e costruendo un nuovo progetto. A meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile sotto tutti i punti di vista e ora ci sono delle novità.

Ci sono altre due squadre che più volte hanno pensato di ingaggiare Sarri come nuovo allenatore e adesso i club faranno le proprie valutazioni per prendere poi decisioni anche forti che possono portare quindi al cambio in panchina.

Esonero in Serie A, la scelta è Sarri

Occhio a quello che riguarda quindi il possibile colpo di scena che riguarda il clamoroso ritorno del tecnico ex Lazio, Juventus e Napoli perché adesso c’è una novità in merito a quella che può essere la scelta di Sarri di fare nuovamente il suo lavoro nella Serie A.

Ci sono delle notizie che riguardano quello che può essere quindi il ritorno di Maurizio Sarri in panchina perché con un altro ribaltone in panchina c’è la possibilità per l’allenatore di andare ad avviare nuovamente un progetto suo che possa provare a dare un segnale forte all’ambiente del calcio italiano dopo quanto accaduto lo scorso anno quando nei primi mesi del 2023 ha presentato le dimissioni da allenatore della Lazio per una rottura interna e problemi personali.

Ora però Sarri è pronto a tornare in Serie A e tra le varie squadre che lo seguono con attenzione ci sono sempre Fiorentina e Bologna che se non dovessero raggiungere in questa stagione gli obiettivi con Palladino e Italiano possono pensare di cambiare.