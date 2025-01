Un altro esonero in Serie A: circola una voce sul sostituto

Circola un’altra voce su un altro possibile esonero in Serie A, dopo i risultati di questo week-end.

La squadra non solo non vince da inizio dicembre, ma pare non convincere più neppure per gioco espresso, dopo quanto di straordinario aveva fatto nel corso di quasi tutto il girone d’andata. Adesso si fa sul serio e di fronte ad alcuni match che saranno anche da scontro diretto, non può escludersi un possibile scossone in panchina, con il rischio di sprofondare e con le altre, dietro, che corrono.

Nel corso di questa giornata è arrivata una sconfitta che per valore tecnico, poteva anche starci. Il problema sta per quanto dimostrato in campo, con la squadra che non è uscita bene per la stessa prestazione e che adesso, per la situazione di classifica che cambia, può cominciare a preoccupare la stessa società che potrebbe scegliere la via dell’esonero, in occasione dei prossimi impegni.

Esonero in Serie A possibile dopo questo week-end: la situazione

Chiaro è che non toccava vincere proprio in questo week-end, ma è da un po’ di tempo che il club non porta a casa un risultato sperato. E allora sarebbero giorni di valutazioni, considerando i match impegnativi che arrivano da qui in avanti, in questo filotto di partite prima della Coppa Italia, dove andare avanti nella manifestazione, resta un sogno.

Seppur con l’Inter che insegue la capolista, la prestazione dell’Empoli non è stata eccellente, dopo quanto già si era visto nelle ultime settimane. E adesso, lo stesso Empoli, non può più vedere come certezza per la panchina, la figura di Roberto D’Aversa.

Lo stesso tecnico ex Lecce rischia l’esonero, in particolar modo se nei prossimi impegni contro Bologna, Juventus e Milan non dovessero arrivare punti, prima di incappare in possibili scivoloni in classifica.

Valutazioni sull’esonero: c’è un ultimo treno da prendere

Un ultimo treno da prendere, per Roberto D’Aversa, potrebbe essere quello di trovare i punti, probabilmente almeno uno, tra Bologna, Juventus e Milan. Cercando di riprendere un po’ quel “discorso” del girone d’andata dove il gioco espresso dall’Empoli, anche a causa di ciò che ha fatto il club toscano nel mercato estivo, stava convincendo tutti. Roberto D’Aversa vuole tenersi stretta la sua posizione e molto potrebbe passare dai prossimi big match dei toscani. Altrimenti saranno valutazioni serie sul suo esonero.

Circola una voce sul sostituto in Serie A in caso di esonero

La grande occasione, in Serie A, potrebbe arrivare per Andrea Pirlo. Qualora dovessero venir meno le cose con D’Aversa, di fronte allo scossone improvviso, ecco che tra i primi nomi per la Serie A ci sarebbe quello di un altro ex Sampdoria. E oltre a Pirlo, c’è anche l’ex Pisa e giovanili della Fiorentina che in Toscana ha fatto bene, Alberto Aquilani.