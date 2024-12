Esonero in Serie A nel week-end: pronto Aquilani

La Serie A torna in campo e occhio a quelli che sono gli scenari del week-end, con il possibile ribaltone in panchina, in merito all’esonero.

Perché può essere arrivata al capolinea l’avventura di uno degli allenatori più discussi dell’ultimo periodo, considerando quella che è l’attuale condizione di classifica e una posizione completamente diversa da quelle che erano le aspettative di inizio stagione.

Dopo il cambio in panchina, legato alle alte ambizioni da parte dell’allenatore che nella scorsa stagione aveva scelto di salutare, dopo lo straordinario traguardo trovato con il club, adesso c’era voglia di affidarsi ad un’importante gestione tecnica, con l’allenatore di esperienza per la categoria, che era arrivato. Ma può consumarsi, a distanza di diversi mesi ormai, l’esonero in Serie A. Questa sera, infatti, ci sarà il possibile ultimo banco di prova per lui.

Aquilani in Serie A: può scattare l’esonero stasera

Ha deciso di aspettare il club che adesso invece lo coinvolge nelle voci sull’esonero, con l’intento di dare le ultime opportunità all’allenatore che, pure nell’ultima partita di campionato, ha faticato e non poco sotto la pioggia battente.

Le cose, alla fine, sembrano indirizzare il club verso una scelta: il possibile esonero che può consumarsi, appunto, nel corso di questo week-end.

C’è un allenatore libero, che è in attesa di una chiamata in Serie A. Si tratta di Alberto Aquilani, che aveva dimostrato buonissime cose nel suo recente periodo, con l’addio che si era verificato col Pisa, ma senza chiamata della sua ex Fiorentina, che ha puntato su Palladino. Le cose per lui potrebbero cambiare adesso, dopo l’esperienza in Toscana, per il grande salto in Serie A. Per lui sarebbe un esordio assoluto, da allenatore, nel massimo campionato italiano.

Esonero possibile dopo stasera: in Serie A può arrivare Aquilani

Nel corso di questi giorni sono emersi diversi rumors in merito all’esonero di Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Venezia è attualmente ultimo in classifica, fermo addirittura a quota nove punti. Pochissimi. Non che il Venezia puntasse al centro della classifica ma, nonostante il gioco espresso, quella che l’anno scorso sorprese in Serie B con Vanoli in panchina, è una squadra che fa fatica oggi in Serie A. Così fatica da accendere il dibattito in merito al futuro, con Di Francesco che potrebbe salutare appunto, lasciando il posto ad un altro allenatore. E questo, potrebbe trovarsi nel nome, a sorpresa, di Alberto Aquilani.

Ultime in Serie A: Aquilani oppure un campione del Mondo

Sarà Alberto Aquilani il possibile sostituto di Eusebio Di Francesco, ma c’è un’altra opzione, che è quella del campione del Mondo, nonché Pallone d’Oro. Così come l’ex centrocampista, anche un altro tra gli allenatori liberi, va a caccia di una nuova esperienza. Si parla di Fabio Cannavaro, allenatore che nella passata stagione condannò proprio Eusebio Di Francesco alla retrocessione, nell’ultima gara che si giocò tra Frosinone-Udinese.