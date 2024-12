Altro esonero in Serie A, hanno chiamato Cannavaro

Momento complicato per diversi club di Serie A e ora arriva la notizia forte che riguarda quello che sarà l’esonero in Serie A per uno degli allenatori a rischio, il club punta su Fabio Cannavaro.

Si gioca tutto nelle prossime ore per alcuni allenatori che dovranno dimostrare di volersi confermare in panchina o ci sarà una pessima notizia da dover dare da parte della società. Perché il club è pronto ad intervenire anche in maniera drastica ed arrivare all’esonero dell’allenatore per provare a dare una scossa.

Il momento è davvero complicato per una squadra che ora aspetta di capire quello che può accadere, ma dovrà cercare di dare tutto nella prossima partita che diventa decisiva soprattutto per il futuro del tecnico. Al suo posto è pronto già il sostituto perché è stato scelto Fabio Cannavaro.

Momento da dentro o fuori per l’allenatore ma anche per la squadra. Perché il prossimo scontro diretto diventa davvero decisivo per provare ad ottenere punti pesantissimi per la lotta alla salvezza. Adesso ci sono delle novità che riguardano l’esonero in Italia con Cannavaro scelto tra i sostituti che erano stati valutati.

Esonero in Serie A, la scelta è Fabio Cannavaro

Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro, perché la società sembra propensa al cambiamento visto quello che è accaduto. Ci sarà un altro esonero in Serie A con l’allenatore scelto che è Fabio Cannavaro.

Dopo aver salvato l’Udinese all’ultima giornata dello scorso campionato, adesso c’è un’altra occasione per Fabio Cannavaro per mettersi in mostra in Serie A con le proprie idee, ancora una volta su una panchina di una squadra che lotta per la salvezza e che si ritrova in grande difficoltà.

Arrivano novità delle novità importanti che riguardano l’esonero in Serie A che rischia Di Francesco col Venezia che pensa a Cannavaro. Arrivano delle novità importanti che riguardano il possibile cambio di strategia da parte del club lagunare che rischia all’ultimo posto in classifica con soli 8 punti.

Adesso c’è la partita con il Como che è uno scontro salvezza decisivo e senza una vittoria rischia l’esonero Di Francesco con il Venezia che pare abbia già scelto Fabio Cannavaro al suo posto. Proprio l’ex Campione del Mondo 2006 all’ultima partita dello scorso campionato condannò i Frosinone di Di Francesco alla retrocessione.