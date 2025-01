Serie A, esonero e scelta a sorpresa: un americano in panchina

In Serie A potrebbero esserci nuovi cambi in panchina proprio nelle prossime ore: la società chiama un americano come allenatore.

I problemi delle squadre di Serie A stanno iniziando a farsi sempre più complicati e sembrano difficilissimi da mettere in ordine. E per questo motivo non sono da escludere sorprese nelle prossime ore con un altro cambio in panchina che può stravolgere il futuro dell’intero campionato, visto che potrebbero esserci dei cambiamenti anche nelal classifica.

I risultati fanno il bello e il cattivo tempo e decidono i destini degli allenatori: l’esonero può portare un americano in Serie A.

Esonero in Serie A: scelta a sorpresa in panchina

In Serie A ci sono molte difficoltà che riguardano diverse squadre. La classifica ormai è ben delineata e in molti casi gli obiettivi stagionali sono estreamamente fuori da quanto era stato prefissato prima dell’inizio della stagione.

Il futuro di alcuni club di Serie A dipende dai risultati che vengono raggiunti di settimana in settimana: per la prima volta potrebbe esserci un accordo a sorpresa che riguarda uno statunitense.

Secondo le ultime notizie, in Serie A può esserci a breve un nuovo esonero: la società sta valutando un colpo americano in panchina.

Verona ancora K.O.: la nuova proprietà chiama un americano

Il Verona ha appena cambiato proprietà: Setti ha ceduto il club a una cordata americana che ha messo subito le mani sul lavoro svolto fino ad ora per provare a migliorare la situazione sotto tutti i punti di vista. Ovviamente non è per niente facile riuscire a rimettere in equilibrio una società che economicamente e dal punto di vista dei risultati sportivi non riesce a fare granché e già ora potrebbero esserci i primi cambiamenti.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, il Verona valuta l’esonero immediato di Paolo Zanetti. La sconfitta contro la Lazio è stata pesantissima e ora la retrocessione in Serie B è sempre più vicina. Per questo si sta prendendo seriamente in considerazione l’esonero del tecnico attuale.

La società americana del Verona sta pensando di chiamare un allenatore americano in panchina. Sarebbe un unicum nella storia del calcio italiano ma le idee del nuovo board societario vanno in questa direzione innovativa che probabilmente verrà sperimentata.

Esonero Zanetti: il Verona corteggia David Wagner

Il Verona pensa all’esonero di Paolo Zanetti. L’ennesima sconfitta rischia di essere imperdonabile per la società che con il nuovo presidente non intendeva partire con il piede sbagliato e invece contro una delle big non c’è stata mai partita.

Al posto di Zanetti il prescelto è David Wagner, ex allenatore del Norwich, dello Young Boys e dello Schalke04, tra le altre, e avendo già una buonissima esperienza internazionale può essere il colpo giusto per il Verona.