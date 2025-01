Altro esonero in Serie A, il sostituto scelto è Mazzarri

Si ribalta la situazione in Italia con un’altra panchina ad un passo dal cambiamento che porterebbe all’esonero dell’allenatore e la scelta di puntare su Mazzarri come sostituto.

Colpo di scena in Italia perché adesso ci sono delle concrete novità che arrivano e riguardano quella che può essere la svolta per l’allenatore a rischio esonero in Italia. Ci sono delle notizie che arrivano e riguardano il ribaltone in panchina che può portare la società ad essere costretta ad intervenire in questo senso.

Perché i recenti risultati non soddisfano per niente e si rischia il peggio. La lotta nella zona retrocessione è davvero serrata e ora occhio a quello che può accadere con anche il ritorno di Mazzarri in panchina in Serie A dopo un esonero.

Ci sono delle nuove notizie che vanno proprio in questo senso perché adesso ci si gioca il futuro per diversi allenatori a forte rischio. Possibile colpo di scena che può portare quindi al fatto che le cose possano cambiare ma in peggio per alcuni allenatori proprio ora che ci sono tanti scontri diretti tra le varie società. Occhio ad un altro esonero in arrivo in Italia.

Calciomercato: esonero in arrivo, scelto Mazzarri

E’ dalla scorsa stagione quando per un breve tempo è tornato sulla panchina del Napoli che si è rivisto di nuovo Mazzarri in Serie A. Adesso però ci sono delle possibilità di rivederlo di nuovo all’operato nel campionato italiano perché ci sono delle valutazioni da fare.

Occhio a quello che può accadere perché ci sono alcuni scontri diretti che possono portare anche all’esonero di alcuni allenatori visto quello che si sta giocando. Adesso ci sono delle novità visto che c’è la possibilità che possono seriamente arrivare a portare società all’esonero di alcuni allenatori e chiamare Mazzarri libero e pronto.

In questo momento ci sono concrete possibilità di vedere un ribaltone in panchina visto che ora ci sono delle scelte da fare e può essere esonerato uno tra Nicola, Pecchia e Di Francesco che rischiano di più. Pronto il ritorno di Mazzarri in panchina.