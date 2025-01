“I peggiori di sempre”, secondo esonero di fila: vogliono subito Sarri

Il calcio è arrivato al momento clou della stagione: può esserci un altro esonero con la firma di Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri è al centro di numerose voci che riguardano il suo futuro e un possibile ritorno in panchina. Dopo l’addio alla Lazio ha lasciato spazio allo studio e al riposo assoluto per aspettare l’esperienza e la chiamata giusta per rimettersi in gioco a livelli importanti. In estate era pronto a ritornare ma poi è rimasto scottato dalla mancata chiamata di club come Milan e Fiorentina che hanno scelto altri progetti e ora si trovano in situazioni complicate.

Il ritorno di Maurizio Sarri in panchina ora sembra più vicino che mai: può esserci il secondo esonero di fila e quindi un altro cambiamento importante in una big.

Un altro esonero a sorpresa: c’è anche Sarri

Maurizio Sarri può tornare in panchina nel giro di poco tempo. L’allenatore toscano si è detto pronto tempo fa a tornare in panchina ma non ha ancora ricevuto l’offerta giusta per prendere un club e palsmarlo a sua immagine e somiglianza.

Ci sono alcune situazioni in Europa che non stanno piacendo e che stanno andando in una direzione completamente sbagliata e per questo motivo non è da eslcudere l’ennesimo esonero stagionale.

Secondo le ultime notizie che riguardano il futuro di Sarri, l’ex Napoli, Lazio e Juventus può tornare subito in panchina.

Manchester United nei guai: Amorim ammette tutti gli errori

Il Manchester United è ancora in un periodo tremendo e anche dopo l’esonero di ten Hag e l’arrivo di Ruben Amorim non ci sono stati i miglioramenti sperati e la situazione è anche peggiorata. L’allenatore portoghese pensava di poter fare subito la differenza ma così non è stato e ora ci sono grossi rischi.

“Siamo il peggio Manchester United di sempre“, ha ammesso Ruben Amorim dopo l’ennesima sconfitta del Manchester United, “e capisco benissimo la frustrazione dei tifosi, è la stessa che ho io in questo momento”.

“Ho fatto anche peggio del precedente allenatore“, ha rivelato sinceramente Amorim, e per questo motivo non sono da escludere clamorose sorprese e un nuovo esonero.

Sarri al Manchester United: ci sono possibilità concrete?

L’esonero di Ruben Amorim dal Manchester United non è impossibile. Le difficoltà sono davvero enormi e difficilissime da superare, tanto che i Red Devils potrebbero restare fuori dall’Europa e sarebbe un guaio tremendo sotto tutti i punti di vista.

Al posto di Ruben Amorim spunta anche il nome di Maurizio Sarri. I tifosi hanno un ottimo ricordi del tecnico toscano di quando allenava il Chelsea e hanno invaso i social di messaggi che vogliono il tecnico italiano sulla loro panchina.