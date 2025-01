Serie A, altro esonero nel weekend: hanno scelto Ballardini

Il cambio di proprietà potrebbe coincidere con quello dell’allenatore, dato che al termine di questo weekend potrebbe arrivare l’esonero.

L’unica soluzione per salvare la panchina è la vittoria. Se la squadra dovesse portare a casa i 3 punti il tecnico rimanderebbe il tutto a settimana prossima, con la dirigenza che avrebbe nel frattempo già organizzato tutto nei minimi dettagli per evitare di farsi trovare impreparata al momento opportuno.

A conferma di questo il fatto che ci sarebbero anche stati dei primi contatti con Davide Ballardini, indicato essere l’uomo giusto dal quale ripartire per cercare di salvare il salvabile in una stagione cominciata bene e proseguita non decisamente secondo le aspettative.

Altro esonero nel weekend di Serie A

Il weekend di Serie A potrebbe mietere l’ennesima vittima di questo inizio di stagione. Il tutto dipenderà ovviamente dal risultato di questa giornata, dove l’allenatore si giocherà il tutto e per tutto. Il livello dell’avversario non permettere di fare pronostici, ma per salvare la panchina c’è bisogno che la squadra vinca.

Qualora non dovesse succedere questo, la (nuova) dirigenza si riunirà per decidere il da farsi in vista del proseguo della stagione. Cambiare potrebbe tanto giovare come no, ma l’idea è quella di provarci per dare una scossa non solo alla squadra, ma anche all’ambiente, oramai rassegnato alla possibilità di soffrire da qui al termine della stagione.

Stando alle ultime notizie, dunque, contro la Lazio Paolo Zanetti si giocherà la permanenza sulla panchina dell’Hellas Verona. In bilico da settimane, l’allenatore scaligero non avrebbe più Setti alle sue spalle, ma il fondo d’investimento americano Presidio Investors, che a quanto pare sarebbe molto meno clemente rispetto all’ex presidente gialloblù. Il classe ’82 non ha dunque altra opzione che la vittoria, anche perché se le cose dovessero andare diversamente il Verona rischia di essere risucchiato in zona retrocessione, soprattutto se il Cagliari dovesse vincere lo scontro salvezza contro il Lecce.

Scelta fatta sull’esonero: Ballardini il sostituto

