Esonero in Serie A, decisiva la sconfitta: scelto il nuovo allenatore

Momento decisivo per il futuro dell’allenatore e di un club di Serie A pronto a dare un segnale di svolta immediato. Perché c’è il rischio esonero dietro l’angolo.

Ci sono delle novità molto importanti che arrivano e riguardano quella che può essere l’immediata decisione da parte del club pronto ad intervenire dopo un lungo periodo difficile senza risultati positivi. Perché adesso non c’è più margine di errore e un’altra pesante sconfitta può portare all’inevitabile decisione di andare ad esonerare l’allenatore dalla panchina di Serie A.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere proprio nelle prossime ore con una società che ha deciso di andare a dare una svolta al progetto. L’obiettivo è quello di cambiare le cose in maniera immediata perché c’è ora la scelta da parte del club di cambiare questa situazione negativa.

Possibile altro cambio quindi in Serie A con una panchina che può saltare con l’esonero ormai ad un passo. Le prossime ore saranno decisive per capire come si concluderà la vicenda che ormai sembra sempre più delineata.

Esonero in Serie A, la scelta del nuovo allenatore

Non è scontato quello che può essere il percorso che ha deciso di intraprendere la società perché adesso ci sono degli aggiornamenti di calciomercato molto importanti anche per la questione allenatori, dove in Serie A ci sono alcuni a forte rischio che possono finire per essere esclusi.

Un cambio immediato quello che avrebbe pensato di fare la società perché ci sono delle novità riguardo l’esonero in Serie A che può arrivare per l’allenatore che con un altro risultato negativo può pagare a caro prezzo con un licenziamento immediato.

Occhio quindi a quello che può accadere all’Empoli dove D’Aversa è a rischio esonero. Dopo un grandissimo avvio di stagione ora la società toscana è in chiara difficoltà e rischia di ritrovarsi in zona retrocessione. Solo 1 punto nelle ultime 5 partite e la prossima contro l’Inter può mettere in classifica ancora di più in una situazione difficile.

Occhio quindi alla scelta che può andare a fare la società in caso di esonero D’Aversa l’Empoli può prendere un nuovo allenatore e ci sono diversi nomi in lista che possono portare ad alcuni liberi che già hanno avuto esperienze in Serie A.