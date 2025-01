Esonero nonostante la vittoria: Gotti il nuovo allenatore

La vittoria del pomeriggio non maschera le lacune di una squadra che rischia di mandare all’area una stagione intera.

Le aspettative erano ben altre, ma fino a questo momento nessuna di queste è stata rispettata. Cambiare (ancora) allenatore si spera possa dare la scossa definitiva a giocatori ed ambiente, che visti i presupposti si aspettava risultati decisamente migliori rispetto a quelli che alla fine sono arrivati fino a questo momento.

Alle volte, però, il cambiamento non porta per forza migliorie, e la società ne sa qualcosa, anche se in questo caso la scelta ricadrebbe su un profilo da Serie A, un allenatore che con il suo carisma ed esperienza potrebbe completamente cambiare faccia a questa stagione: Luca Gotti.

Esonero nonostante la vittoria: salta un’altra panchina

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in quelli italiani, dove nelle prossime ore dovrebbe saltare l’ennesima panchina di questa prima parte di stagione.

Nulla ancora di confermato, complice anche la vittoria maturata nel pomeriggio, ma l’impressione è che la società continui a non essere soddisfatta del rendimento troppo altalenante della squadra. I presupposti ad inizio campionato erano altri, ma per come sono andate le cose si può dire senza troppi problemi che tanti errori sono stati commessi la scorsa estate, soprattutto da un punto di vista di programmazione. Spesso questo non perdona, ed infatti oggi la società si ritrova a dover valutare se cambiare nuovamente allenatore o no.

Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante la vittoria in rimonta contro la Reggiana, la posizione di Roberto Breda sulla panchina della Salernitana continua a traballare. I tre punti di oggi sono frutto di combinazioni e fortuna che hanno baciato la formazione campana, che pare non riuscirsi a schiodare dalla zona play-out. Le cose anche quando sembrerebbero migliorare vanno male, motivo per il quale ci potrebbe essere un nuovo ribaltone in casa granata.

Luca Gotti il nuovo allenatore

Non è da escludere che la Salernitana possa esonerare Roberto Breda, cambiando così il terzo allenatore della sua stagione. L’ex Ternana, subentrato a Colantuono lo scorso 30 dicembre, ha fino a questo momento collezionato una vittoria ed una sconfitta, quando la dirigenza campana si aspettava invece 6 punti per cominciare un po’ a mettersi alle spalle le zone calde della classifica.

Oramai dalle parti dell’Arechi non c’è più pazienza, con la partita di settimana prossima contro il Pisa che potrebbe addirittura diventare decisiva per il futuro di Breda. Se le cose dovessero andare male, la Salernitana potrebbe cercare di portare in panchina Luca Gotti, compiendo un vero e proprio colpaccio, visto che si tratta essere di uno degli allenatori uscenti dalla Serie A con la media punti più alta (1,08) stando a dati Transfermarkt. L’ex Lecce potrebbe aspettare questo finale di stagione per tornare poi nella massima serie, ma l’idea di riportare in auge una nobile caduta come la Salernitana potrebbe essere una sfida allettante per lui.