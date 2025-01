Esonero dopo un’altra sconfitta: hanno già scelto il sostituto

Può cambiare tutto già nelle prossime ore con un immediato ribaltone in panchina che porterebbe all’esonero dell’allenatore per la nuova scelta in panchina che arriverebbe ancora dall’Italia.

E’ un anno molto turbolento da questo punto di vista dove ci sono diversi club che rischiano di finire davvero nei guai e rovinare i loro piani e progetti per il futuro con pessimi risultati che si accumulano. Per questo motivo si è già arrivati ad un numero alto di esoneri di allenatori che continuano ad esserci in Europa, meno in Italia rispetto gli anni passati.

Occhio però a quello che sembra essere un altro cambio in panchina con l’allenatore pronto ad essere esonerato ancora una volta e sarebbe anche il suo ennesimo cambio in questa stagione. Ora tutto è ancora una volta nelle mani di quello che è il campo e dei risultati.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano proprio quello che può accadere da un momento all’altro con la società che potrebbe essere costretta ad intervenire per l’ennesima volta. Occhio ad un altro esonero che può costare caro all’allenatore.

Allenatore a rischio esonero: la scelta è presa

Una scelta rischiosa quella che ha fatto il tecnico e attenzione quindi a quello che potrebbe accadere visto che è la sua carriera a rischio dopo gli ultimi mesi fatti di scelte non positive. Ora con l’esonero dell’allenatore si possono aprire diverse strade anche per arrivare poi al sostituto.

Perché in questo momento che si cerca di capire come possono andare le cose proprio per il futuro sia del club che dell’allenatore e siamo già arrivati ad un bivio decisivo. Ora ci si guarda attorno per capire la scelta che può essere fatta da parte del Southampton che può esonerare Juric da allenatore.

Un possibile cambio in panchina che può costare caro proprio alla carriera del tecnico che già pochi mesi fa è stato esonerato dalla Roma e ora ha accettato la sfida del Southampton ultimo in classifica in Premier League. Ma con Juric in panchina le cose non sono cambiare e la squadra è ancora ultima a 6 punti visto che sono arrivate 4 sconfitte su 4 anche nella sua gestione.

Ora la situazione è complicata e il club dovrà capire quale sarà la strada per il futuro e se continuerà con Juric anche in caso di retrocessione. Tutto dipenderà dal modo che si concluderà questa stagione. Occhio anche alla scelta Tudor per la panchina.