Esonero in Premier League: scelto Sarri come nuovo allenatore

Nel corso di questo weekend una storica panchina di Premier League potrebbe saltare. L’allenatore è infatti ad un passo dall’esonero.

Se le cose domani non dovessero andare come ci si aspetta, la dirigenza si potrebbe riunire già nel corso della serata per prendere una decisione tanto delicata quanto importante in vista del proseguo della stagione. Al momento, comunque, l’intenzione della proprietà è quella di (provare a) proseguire con questo tecnico, ma inutile dire che una sconfitta cambierebbe di gran lunga i piani.

Per evitare di farsi trovare impreparato, il club avrebbe anche già avviato la ricerca del nuovo allenatore, individuando in Sarri l’uomo giusto sul quale andare a puntare.

Esonero in Premier League: sconfitta decisiva

In qualche modo la Serie A c’entra sempre, visto e considerato che è proprio dal campionato italiano che potrebbe arrivare il nuovo allenatore di una grande società di Premier League. L’esonero sembrerebbe essere inevitabile, soprattutto se le cose domani pomeriggio non dovessero andare secondo le aspettative.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club potrebbe procedere con l’esonero dell’allenatore in caso di sconfitta, che allontanerebbe ancora di più la squadra dagli obiettivi che ci si era prefissati all’inizio della stagione. La speranza è che ovviamente una cosa del genere possa non accadere, anche perché sennò verrebbe confermato il fallimento di una programmazione sbagliata sin dall’inizio, ma l’impressione è che non ci sia altra soluzione per cercare di salvare una stagione che potrebbe entrare negli annali come una delle peggiori nella storia del club.

Domani pomeriggio contro l’Everton Ange Postecoglu si giocherà la permanenza sulla panchina del Tottenham. Se neanche contro i Toffees dovesse arrivare la vittoria, il campionato degli Spurs si comprometterebbe ancora di più, ed un’altra stagione fuori dall’Europa, in quel del nord di Londra, non se lo possono di certo permettere, soprattutto per gli investimenti fatti nel corso delle ultime sessioni di calciomercato.

Sarri torna in Premier League

Il Tottenham potrebbe presto cambiare allenatore. Se le cose non dovessero andare bene neanche contro l’Everton, Ange Postecoglu potrebbe saltare, ma questa volta per davvero a differenza delle voci che si sono intercorse nel corso di queste settimane.

In caso di esonero sarà però curioso capire chi potrebbe prendere il posto dell’australiano, anche se un’idea dalle parti del nord di Londra l’avrebbero già. Considerati gli allenatori attualmente liberi, il Tottenham potrebbe decidere di riportare in Premier League Maurizio Sarri, libero dopo l’ultima esperienza sulla panchina della Lazio. L’italiano ha già dimostrato di poter dire la sua in Inghilterra considerati i suoi trascorsi sulla panchina del Chelsea, ed è per questo motivo che gli Spurs potrebbero affidarsi a lui.