Esonero annunciato: la scelta sul sostituto è Maurizio Sarri

I media annunciano l’esonero che si consumerà a causa del recente rendimento del club tra i più importanti al mondo.

E la conseguenza di tale esonero, con Maurizio Sarri ancora libero, porta al tecnico di Figline come principale candidato per una scelta “alla Klopp” per il suo metodo di lavoro e per calcio espresso, rivedendo lo stesso ex Juve, Napoli e Lazio ad altissimi livelli.

Una realtà, quella che vivrebbe Maurizio Sarri, di enorme spessore. La possibilità di allenare uno dei club di punta e che anche in Champions League, nelle ultime due giornate, vede l’ipotesi di giocarsi una chance sulla qualificazione vista la situazione che ha in classifica la stessa squadra che lo sceglierebbe come nuovo allenatore.

Sarri in panchina: la notizia sull’esonero

La notizia sull’esonero arriva nel corso di questa giornata, con la possibilità di veder cambiata una delle panchine dei principali top club mondiali e che vede poi Maurizio Sarri come prima scelta per il sostituto.

Gli ultimi recenti risultati con la classifica che si è tremendamente complicata, rischiando di restare fuori dai club piazzati in Europa, sta spingendo la società a capire se il tecnico scelto ad inizio stagione, come giovane però già “pronto” a grandi palcoscenici, sia stata o meno la decisione giusta da prendere dopo la separazione con Terzic.

Si tratta infatti del club di punta della Bundesliga, che vede ormai lontane e “andate” sia Bayern Monaco che Bayer Leverkusen. L’esonero di Nuri Sahin è possibile, Maurizio Sarri è il primo candidato per sostituirlo.

Maurizio Sarri in Bundesliga: la scelta dopo l’esonero

Secondo quanto riportano dall’estero, i media tedeschi, il Borussia Dortmund starebbe pensando di procedere verso l’esonero di Nuri Sahin. Dopo aver visto sistemato Max Allegri con destinazione in Arabia Saudita, l’unico grande nome tra i tecnici in auge per il progetto che avrebbe il club del BVB, porta sicuramente a Maurizio Sarri. Per il tecnico di Figline sarebbe la sua prima avventura in Germania, ma non all’estero, considerando che ha già allenato in Premier League, vincendo pure un Europa League con Chelsea.

Ultime su Sarri: il retroscena in Serie A

Maurizio Sarri, oltre ad essere uno dei principali candidati per la panchina del Dortmund, è anche stato un’idea che poi mai si è concretizzata, del Milan in Serie A. La scelta di Ibrahimovic è caduta su Fonseca prima e Conceicao poi. Per Sarri e la Serie A, almeno per ora, il destino sembra separato considerando pure le altre panchine che andranno sistemate, compresa quella della Roma che però non vede il tecnico di Figline come possibile sostituto di Ranieri a fine stagione.