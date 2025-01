Esonero già deciso, scelto Allegri come nuovo allenatore

Occhio al colpo di scena che può arrivare da un momento all’altro perché c’è una società che ha deciso di cambiare tutto con l’esonero per il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Ci sono delle novità che arrivano e riguardano quello che può essere il cambio di allenatore per un club che può arrivare su Allegri. La società ha intenzione di ottenere dei risultati ben diversi e positivi in vista del futuro, per questo motivo che ora cerca di cambiare le cose e provare a dare una svolta al progetto cercando di puntare sul tecnico italiano.

Attenzione a quello che può accadere già nelle prossime settimane perché si parla in maniera concreta di quello che può essere il ritorno di Max Allegri come allenatore dopo l’esperienza alla Juventus che è stata deludente per come si è chiusa e adesso c’è la concreta possibilità che si possa concludere l’operazione. E’ proprio il tecnico italiano che è deciso ad accettare l’offerta per mettersi alle spalle queste ultime situazioni.

Esonero in arrivo, c’è la svolta per Allegri

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro visto che si parla della scelta del club che è pronta a cambiare le cose anche subito. C’è la sensazione che possa arrivare già nelle prossime ore l’annuncio per un accordo che riporterebbe Allegri in panchina.

Occhio alla svolta che può arrivare già in queste ore con la scelta della società pronta a cambiare le cose per il futuro, perché l’obiettivo è quello di vincere e la scelta per farlo ricade proprio su Massimiliano Allegri come nuovo allenatore.

Ad annunciare tutto è stato Sky Sport che racconta quello che sarebbe il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri per l’Arabia Saudita. Dopo il suo collega Stefano Pioli, che oggi guida l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, anche l’ex Juve è pronto ad approdare nel campionato saudita perché c’è l’offerta dall’Al-Ahli di Franck Kessié.

Proprio in queste ore l’Al-Ahli ha scelto Gabriele Cioffi per concludere la stagione dopo l’esonero di Matthias Jaissle, poi a fine stagione arriverà Allegri in panchina.