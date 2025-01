Tre punti o esonero”, ultima chance in Serie A: torna Rudi Garcia

In Serie A è arrivato il momento della resa dei conti per molti allenatori che non stanno vivendo un buon periodo: pronto un esonero.

Il calcio italiano è arrivato nel momento più importante perché siamo già entrati nella seconda parte di stagione e non per tutti i club ci sono i presupposti per riuscire ad arrivare a tutti gli obiettivi che erano stati prefissati a inizio stagione. Le difficoltà sono molteplici in campo e rischiano di portare a una debacle senza precedenti e già ora la situazione può prendere un tracollo definitivo per l’allenatore.

Ci sono grosse possibilità che dopo il prossimo weekend di Serie A ci sarà un altro esonero importante: la società è in contatto con Rudi Garcia.

Serie A, è pronto un altro esonero: le ultime

La Serie A si sta facendo sempre più complicata in questo periodo, ora che le classifiche vanno delineandosi sempre meglio. E le società stanno valutando tutti i rischi di non riuscire a raggiungere gli obiettivi stagionali. Per questo in alcuni casi è possibile che la società decida di interrompere qualsiasi rapporto con l’allenatore e dare il via a un nuovo progetto.

Non sempre il feeling tra società, allenatore e squadra riesce a raggiungere picchi sperati a inizio anno e per questo motivo si arriva agli esoneri e ai cambiamenti improvvisi per dare una sterzata decisiva.

Secondo le ultime notizie che riguardano la Serie A, presto può esserci un altro esonero: contatti con Rudi Garcia.

Rudi Garcia chiamato di nuovo in Serie A: ennesimo esonero

Dopo aver lasciato il Napoli lo scorso anno ed essersi fermato per un’intera stagione, Rudi Garcia potrebbe tornare di nuovo in Serie A, dove ha già scritto pagine importanti nel suo passato a Roma. Sta monitorando in prima persona la situazione di alcuni club importanti e si è detto disposto a tornare.

La Fiorentina può esonerare Raffaele Palladino. Il rapporto tra il tecnico e il direttore Pradé non è dei migliori. Recentemente sono venute fuori delle liti interne che non hanno fatto bene per niente alla squadra che, infatti, non riesce più a reagire a dovere di fronte alle difficoltà.

Fiorentina-Torino sarà decisiva per l’esonero di Raffaele Palladino. Qualora dovesse arrivare un altro risultato negativo allora la società procederà al licenziamento del tecnico e si fionderà su Rudi Garcia.

Garcia-Fiorentina, contatti per le firme immediate

Raffale Palladino verso l’esonero e al suo posto Rudi Garcia. È questa l’ultima idea della Fiorentina che non vuole più attendere lo sviluppo delle idee dell’ex tecnico del Monza e per questo sta pensando all’ingaggio dell’allenatore francese che ha fatto benissimo a Roma e qualche anno fa e non aveva fatto poi così male con il Napoli dopo Spalletti.

La Fiorentina prenderà una decisione solo nella giornata di domenica, anche se l’esonero potrebbe significare dare alla tifoseria un grosso dispiacere, essendo molto legati al tecnico napoletano.