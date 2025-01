Stefano Pioli è pronto al ritorno in Serie A: con l’Al Nassr sta facendo molto bene ma può subito tornare nel nostro campionato.

L’ex allenatore del Milan ha deciso di lasciare la Serie A e l’Italia dopo l’addio ai rossoneri perché non si sentiva pronto ad affrontare subito il suo passato con una nuova squadra italiana e per questo ha scelto l’esperienza internazionale per vivere in maniera diversa da quanto fatto fino a questo momento. Il suo futuro è tutto ancora da scrivere ma ci sono grosse possibilità che torni nel campionato italiano, ma in una squadra rivale rispetto ai rossoneri.

Il futuro di Pioli è tornato a essere al centro di numerose vicissitudini e polemiche e ora può cambiare tutto, nonostante la firma con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Serie A, pronto il ritorno di Stefano Pioli

Un allenatore come Stefano Pioli è stato sempre criticato ma è sempre al centro di polemiche e di grandi discussioni che riguardano il suo modo di allenare che non sempre sono piaciute ai tifosi italiani e in particolare del Milan che hanno spesso criticato il tecnico dello Scudetto.

L’addio di Pioli al Milan e alla Serie A potrebbe essere stato solo momentaneo. Ci sono possibilità che torni presto nel campionato italiano.

Secondo le ultime notizie relative alla Serie A, Stefano Pioli è pronto al ritorno dopo l’esperienza positiva al Milan e dopo l’Al Nassr.

Pioli annuncia il ritorno in Serie A

“Avevo bisogno di un’esperienza diversa e io e il mio staff stiamo lavorando da quattro mesi per migliorare”, ha annunciato Stefano Pioli ai microfoni di Radio TV Serie A in un’intervista concessa ai canali ufficiali del campionato italiano. Ha lasciato certamente un grande ricordo in tutti i tifosi del Milan e in molti altri tifosi italiani ma ora ha deciso di viversi un’esperienza diversa.

Iniziare ad allenare in Arabia Saudita è stata una sfida importantissima per Pioli che non si aspettava le difficoltà che sta incontrando ma ovviamente è stata una scelta fatta anche per una questione economica, visto l’ingaggio che gli viene garantito.

“Mi hanno cercato due squadre italiane e una francese ma non ero pronto mentalmente”, ha poi confessato Stefano Pioli parlando della possibilità di restare in Europa dopo il Milan.

Quali sono le due squadre di Serie Ache vogliono Pioli

Stefano Pioli ha poi concluso l’intervista con un netto e chiaro: “Sicuramente” rispondendo a una domanda sul ritorno in Serie A e sulla voglia di rimettersi in gioco nel calcio italiano.

Fiorentina e Roma sono le squadre che hanno pensato a Stefano Pioli dopo l’addio al Milan ma il tecnico non se l’è mai sentita di firmare e restare in Italia. Ma per il futuro chissà.