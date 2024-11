Esonero Fonseca, torna il caos al Milan: c’entra Pioli

Il Milan rischia per il futuro: ci sono nuovi problemi per Paulo Fonseca che sono difficilmente risolvibilli nel breve e ora spuntano grossi rischi.

I rossoneri sono usciti con un solo punto dalla sfida interna contro la Juventus ma dopo una partita tremenda sotto ogni punto di vista. Non c’è stata mai la sensazione di poterla vincere e il gioco espresso è stato davvero poco entusiasmante, tanto da attirarsi la bordata di fischi sia a fine primo tempo che a fine partita. Nessuno è contento al Milan: tifosi, giocatori, allentori e dirigenza.

Il futuro del Milan è un caos totale: e ora che siamo arrivati quasi a metà stagione si è tornati a parlare dell’esonero di Fonseca.

Milan, esonero Fonseca di nuovo possibile

Manca un mese al giro di boa di questa stagione che servirà per tirare le somme quasi definitive sul lavoro di Fonseca in rossonero e per capire come andare avanti per non rischiare di perdere treni importanti che sarebbero determinanti per il futuro del club e della società.

Paulo Fonseca continua a ripetere che lui e la squadra credono nello Scudetto ma la classifica, al netto di una partita da recuperare, dice che i rossoneri sonno a 10 punti dalla vetta comandata dal Napoli. I risultati hanno dimostrato tutt’altro che la possibilità di lottare per grandi traguardi e ora l’allenatore è di nuovo sulla graticola.

Il tema dell’esonero di Fonseca al Milan è sempre attuale e torna di moda dopo ogni mancata vittoria dei rossoneri: ora rischia sul serio.

Milan mai così male dal 2019/20: colpa di Fonseca

Il Milan di Paulo Fonseca è al settimo posto in Serie A e rischia di restare fuori dalla lotta Champions League se continua in questo modo. I rossoneri non stanno esprimendo per niente un bel calcio e non riescono a vincere partite che sono alla portata né gli scontri diretti e ora i rischi sono enormi.

Con 19 punti in 12 giornate, Fonseca ha ottenuto il peggior avvio dei rossoneri dalla stagione 2019-20. Dopo 13 partite sotto la gestione Pioli, quel Milan aveva 26 punti ed era terzo in classifica e quindi c’è stato il drastico calo di rendimento e di classifica che porta a considerare scenari futuri molto diversi.

Senza la Champions League a fine stagione sarà necessario l’esonero di Fonseca, quasi come una normale conseguenza di una stagione che, per il momento, non ha lasciato nulla di positivo e non ha dimostrato che il Milan ha una propria identità calcistica.

Esonero Fonseca: chi può sostituirlo

L’esonero di Fonseca a campionato in corso ora sembra difficile, anche perché si andrebbe a stravolgere tutto quello che si sta provando a costruire con estrema fatica e soprattutto andrebbe messo a libro paga un altro allenatore dallo stipendio importante.

La decisione sull’esonero di Fonseca verrà presa, evidentemente, solo a fine stagione, a meno che non “crolli tutto” nelle prosisme settimane e diventi una situazione ingestibile. Al suo posto per l’anno prossimo ci sono due allenatori in pole position: Edin Terzic e Maurizio Sarri.