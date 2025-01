Mancini subito in bianconero: pronto il grande ritorno

Roberto Mancini è pronto al grande ritorno da allenatore dopo aver lasciato prima l’Italia e poi l’Arabia Saudita: si rimette subito in gioco.

L’allenatore italiano vuole tornare subito a essere importante per un club, visto che con le nazionali non è riuscito nell’impresa di ripetersi dopo il grandissimo e clamoroso Europeo vinto nel 2021. L’addio, però, fu devastante per tutti i tifosi italiani che non si aspettavano una conclusione del genere e non avrebbero voluto separarsi in quel modo dal ct dell’ultimo trofeo ma i soldi dell’Arabia Saudita e le frizioni con i dirigenti del calcio italiano hanno messo la marcia in più al suo addio.

Roberto Mancini è pronto a tornare ad allenare un club: vuole rimettersi in pista e riprendere il posto che ha lasciato anni fa e vuole tornare ad allenare tutti i giorni.

Roberto Mancini è pronto al grande ritorno: le ultime

Dopo l’addio da ct dell’Arabia Saudita, con l’esonero che è arrivato dopo risultati poco soddisfacenti e che non rispecchiavano minimamente le aspettative che la federazione saudita aveva, Roberto Mancini si è messo subito alla ricerca di una nuova panchina da cui ricominciare con effetto immediato.

Ci sono state chance di rivederlo anche in Premier League ma le vicissitudini di campo e di mercato hanno portato altrove. E ora potrebbe essere arrivato il suo momento di fare ritorno dalla porta principale.

Secondo le ultime notizie di mercato, Roberto Mancini è pronto a tornare in un club per allenare subito.

Mancini allenatore bianconero: ecco dove va

Roberto Mancini vuole tornare subito in panchina. L’allenatore italiano ha intenzione di non fermarsi e di tornare nel ruolo di allenatore, quindi allenando tutti i giorni un gruppo e provando a riprendere il cammino che aveva interrotto prima della firma come ct della nazionale italiana.

Secondo quanto riferisce TMW, per Roberto Mancini si sono aperte le porte del Besiktas. Il club turco è alla ricerca di un nuovo allenatore e sta sondando il terreno per l’ex ct di Italia e Arabia Saudita, considerata la sua qualità e l’esperienza che lo contraddistingue nel mondo degli allenatori.

Il ritorno di Mancini potrebbe avvenire casualmente con colori cromatici estremamente differenti rispetto al suo recente passato: il bianconero del Besiktas che si contrappone al nerazzurro dell’Inter.

Mancini al Besiktas: è il sogno del presidente

Serdal Adalı, il nuovo presidente del Besiktas, vorrebbe riportare Roberto Mancini a Istanbul dopo la doppia esperienza da commisario tecnico. L’allenatore italiano ha accolto volentieri questa possibilità, essendo già un esperto di calcio turco.

Ha già guidato il Galatasaray nella stagione 2013-14 e ha vinto una Coppa di Turchia, oltre a raggiungere i quarti di finale in Champions League.