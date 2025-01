Mancini in Serie A, è già allo stadio: scelta “alla Conte”

Roberto Mancini dopo l’esperienza vissuta da Commissario Tecnico in Arabia Saudita è pronto al grande ritorno in Serie A.

Segue le vicende del calcio italiano ed è inevitabile che la sua presenza allo stadio nel corso di quest’ultima giornata di Serie A, alimenti le voci sul suo ritorno in panchina.

Di recente, l’ex Commissario Tecnico sia dell’Arabia Saudita che dell’Italia ha rivelato di essersi “pentito” della separazione con la Federcalcio, tant’è che poi le cose non sono andate benissimo in Arabia Saudita, in una scelta che non ha fatto “per soldi”, ma per cercare una nuova avventura che però non è funzionata. E adesso, tornando in un club, ecco che potrebbe rivedersi in Serie A. Anche se non subito, ma in una scelta che ricorda quella che fu per Antonio Conte, finito poi al Napoli.

Roberto Mancini di nuovo in Serie A: oggi è presente allo stadio

Nel corso di questa domenica si è rivisto allo stadio, per seguire una partita di Serie A, Roberto Mancini.

Chiaro è che non è una novità vedere un allenatore attualmente libero seguire una partita del campionato italiano, anche se non legato alla Federazione italiana come succedeva una volta per lui e come succede sistematicamente con Luciano Spalletti, che segue i diversi calciatori per l’Italia, in giro per gli stadi in Serie A. Ma così come accadde per Conte nella passata stagione, la presenza di Roberto Mancini al Dall’Ara per Bologna-Roma, fa rumore.

Il perché è legato ovviamente al possibile ruolo da allenatore che potrebbe avere in Capitale dopo le voci che sono circolate sul suo conto e con la scelta che sarà da parte della Roma, nel 2025/2026 di andare verso un sostituto di Claudio Ranieri per un progetto nuovo e ambizioso.

Analogia con Conte: può risuccedere con Mancini

Nella passata stagione e in una tra le clamorose debacle del Napoli che fu di Walter Mazzarri, c’era un attentissimo Antonio Conte sulla tribuna dello stadio Olimpico Grande Torino per quella che fu Torino-Napoli, vinta per 3-0 dai granata. Qualcuno ipotizzava che quella presenza allo stadio non fu casuale, tant’è che qualche mese più tardi, c’è stata l’ufficialità di Conte al Napoli. Che sia il caso anche di Roberto Mancini alla Roma? Niente si può escludere, considerando la voglia di Roberto Mancini nel tornare ad allenare un club ad alti livelli e la possibilità di tornare a farlo a Roma, in un ambiente che per vie traverse conosce benissimo, essendo stato rivale alla Lazio per diversi anni.