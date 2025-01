Esonero in Serie A: c’è l’accordo con Mancini, spunta il retroscena

Ritorno in Serie A per Roberto Mancini. Si fa largo la pista per un clamoroso ribaltone che può favorire l’ex ct della Nazionale italiana, ecco tutti i dettagli.

L’esonero è dietro l’angolo per l’allenatore, che rischia dopo il prossimo tour de force, che metterà a serio rischio il suo futuro sulla panchina del club italiano.

La società non si farà trovare impreparata e sta già valutando una serie di candidature che possono fare a caso anche del blasone della piazza, che chiede un profilo grande spessore.

Ecco perché, non è da escludere un ritorno imminente di Roberto Mancini che è attualmente libero dopo l’esonero dall’Arabia Saudita. Per l’ex ct dell’Italia una grande occasione, in Serie A.

Alla finestra, per il ritorno in Serie A, c’è anche Roberto Mancini che insieme ad altri suoi colleghi, come Allegri e Sarri, attende la chiamata giusta per poter dire la sua nel campionato italiano.

Ci sono possibilità che l’ex ct possa tornare in pista già in questa stagione? C’è una chance che il tecnico può giocarsi in caso di esonero di un suo collega, che rischia seriamente l’addio dopo le prossime partite.

Esonero in Serie A: quale panchina salta? Mancini è pronto a tornare

Nel corso di una trasmissione Rai, il giornalista Tony Damascelli ha fatto il punto della situazione riguardo il futuro sulla panchina della Juventus di Thiago Motta.

Le prossime partite, infatti, potranno segnare il tecnico ex Bologna che realmente rischia l’esonero dal club bianconero.

“Si gioca tutto nelle prossime sfide, tutte difficili. Si inizia dal derby contro il Torino, poi Atalanta, Milan e Napoli. Oltre alle sfide in Champions contro Bruges e Benfica. Ad oggi, la Juentus non ha più certezze a causa degli esperimenti di Thiago Motta”.

“La squadra, inoltre, deve fare a meno di alcuni infortunio tra cui Milik e Conceicao che è stato costretto a fermarsi a causa dell’ennesimo problema di natura muscolare”.

Un destino segnato, dunque, secondo il giornalista con la proprietà che può decidere di esonerare Thiago Motta dalla Juventus entro il 31 gennaio.

Ed è qui che entra in gioco Roberto Mancini, che può essere un serio candidato per la panchina dei bianconeri in caso di addio di Motta.

Roberto Mancini alla Juventus?

Ovviamente, Mancini non è l’unico candidato per l’eventuale sostituzione di Motta dalla Juventus. In lizza potrebbero esserci anche altri profili, come Igor Tudor e anche Zinedine Zidane, che è il sogno del popolo bianconero che è pronto a riaccogliere l’ex gloria che da calciatore ha scritto pagine importanti della storia della Vecchia Signora.