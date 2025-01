“Io sono il responsabile”: esonero deciso, al suo posto Allegri

Al termine dell’ultima sconfitta in campionato, l’allenatore ha usato parole che sanno tanto di rassegnazione ed addio.

La dirigenza starebbe infatti seriamente valutando il da farsi, anche perché il rendimento della squadra è ben lontano da quello che si era pronosticato all’inizio della stagione. L’attuale posizione di classifica, poi, non rispecchia le potenzialità di un gruppo che dovrebbe lottare per il titolo. A fronte di questo l’esonero sembrerebbe essere l’unico scenario plausibile per cercare di dare una scossa importante non solo alla squadra ma anche a tutto l’ambiente, più che deluso da come stanno andando le cose in questa stagione, che rischia di essere più che fallimentare.

Esonero deciso dopo l’ultima sconfitta in campionato

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina di questa prima parte di stagione.

L’ultima, brutta, sconfitta in campionato potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso, con la dirigenza che per la prima volta dall’inizio del campionato starebbe seriamente valutando l’esonero del tecnico. Ancora nulla di ufficiale, né tantomeno ufficioso, anche perché lo stato maggiore del club si riunirà nelle prossime ore per decidere il da farsi, ma l’impressione è che si viaggi spediti in questa direzione, come d’altronde potrebbero aver lasciato intendere anche le parole di rassegnazione enunciate dal diretto interessato al termine della partita di ieri sera.

Stando alle ultime notizie, dunque, dopo una prima parte di stagione più che deludente, che vede oggi la squadra addirittura al decimo posto in classifica, il Borussia Dortmund potrebbe sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra Nuri Sahin, che fino a questo momento potremmo dire aver sostituito malissimo Terzic, nonostante le aspettative che si avevano su di lui erano piuttosto alte. Nel post partita contro Holstein Klein, il tecnico del BVB è intervenuto ai microfoni di Sky Sport DE dicendosi responsabile di tutta la situazione che la squadra starebbe vivendo, utilizzando parole che hanno tanto il sapore d’addio.

Allegri l’uomo giusto per risollevare una stagione

Nuri Sahin avrebbe le ore contate alla guida del Borussia Dortmund. La brutta sconfitta contro l’Holstein Klein potrebbe aver deciso la sua nuova avventura in giallonero, sulla quale verrà presa una decisione definitiva nel corso della giornata. Lo stato maggiore del BVB si riunirà per capire cosa fare con Sahin, attorno al quale starebbero già iniziando ad aleggiare gli spettri di alcuni sostituti.

Con nessuno di questi il Dortmund avrebbe ancora allacciato i rapporti, ma stando alle ultime notizie, in caso di esonero del turco la scelta potrebbe ricadere su Massimiliano Allegri. Ancora libero dopo l’ultima esperienza alla Juventus, il toscano potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare una stagione che rischia di entrare nella storia del club come una delle peggiori di sempre. Non c’è più tempo da perdere, e questo il Borussia Dortmund sembrerebbe averlo capito.