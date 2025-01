Allegri già avvisato, è la prima scelta dopo l’esonero

Colpo di scena in arrivo con l’esonero dell’allenatore che può portare all’annuncio da un momento all’altro con il tecnico che può essere fatto fuori e Allegri è la prima scelta.

Perché adesso è Postecoglou al Tottenham che rischia l’esonero e Allegri può rientrare tra le prime scelte per la panchina.