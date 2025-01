Esonero Ancelotti, oramai è finita: scelta definitiva di Perez

La dura sconfitta nel Clasico di Supercoppa ha lasciato delle scorie importanti che potrebbero pesare soprattutto su Carlo Ancelotti.

Per la prima volta da quando è arrivato al Real Madrid l’allenatore italiano è in discussione. L’aver perso poi in quel modo contro il Barcellona infiamma ancora di più gli animi di un ambiente che non sembrerebbe più tollerare i passi falsi della squadra dell’italiano. Qui c’è il rischio di vivere per la prima volta da qualche anno a questa parte una stagione fallimentare, tra campionato e Champions League, ed è per questo che Florentino Perez potrebbe presto prendere una decisione importantissima, addirittura già dopo la partita di questa sera contro il Celta Vigo.

Ancelotti-Real Madrid, oramai è finita: oggi l’ultima chance

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Carlo Ancelotti, destinato a lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione. Stando alle ultime notizie, però, il fato dell’allenatore italiano potrebbe compiersi prima del tempo, visto e considerato che il rendimento dei Blancos non starebbe assolutamente piacendo a Florentino Perez, che presto potrebbe prendere una decisione importante.

Il numero uno del Madrid, infatti, starebbe per la prima volta dal suo arrivo mettendo in discussione Carlo Ancelotti, che ha il compito di risollevare la propria squadra dopo il tonfo in finale di Supercoppa contro il Barcellona. Se non dovesse arrivare una risposta immediata, ecco che Perez potrebbe comunicare all’allenatore italiano il suo esonero.

Nulla ancora di deciso, anche perché prima di fare questa scelta il presidente del Real ci penserà su più di una volta, ma l’impressione è che la partita di questa sera contro il Celta Vigo risulterà essere decisiva per il futuro di Carlo Ancelotti. O i Blancos vincono ed agganciano in vetta l’Atletico Madrid, o c’è il serio rischio che potrebbe succedere una vera e propria rivoluzione dalle parti del Santiago Bernabeu.

Perez ha già scelto l’erede di Carlo Ancelotti

Il futuro di Carlo Ancelotti è appeso ad un filo. L’italiano rischia seriamente di essere esonerato se le cose questa sera contro il Celta Vigo non dovessero andare secondo piano. Occhio però, perché non è da escludere il fatto che le parti possano a prescindere separarsi questa sera, qualsiasi sia il risultato che si otterrà contro la squadra galiziana.

Certo, questo scenario, rispetto al primo, è di più difficile realizzazione, ma quando si ha a che fare con Florentino Perez nulla è scontato. In caso di esonero di Carlo Ancelotti, il Real Madrid affonderà sin da subito il colpo su Xabi Alonso. È lui il prescelto, anche se il Bayer Leverkusen potrebbe fare muro, quantomeno perché non vorrebbe lasciarlo partire a stagione in corso. Ed è lì che poi entrerà in campo il blasone dei Blancos, con la scelta che spetterà solo ed unicamente all’allenatore spagnolo. Staremo a vedere.