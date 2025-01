Real, è finita con Ancelotti: ritorno in Serie A, hanno già il sostituto

Pare sia giunta al termine l’esperienza di Carlo Ancelotti, seppur leggendaria mai ai titoli di coda, con il Real Madrid.

Dalla Spagna fanno sapere che tutte le strade portano al suo erede, giovanissimo, ma che è pronto al grande traguardo nell’allenare la storia società mondiale, probabilmente la miglior squadra per titoli di tutti i tempi.

Se è diventata la miglior squadra per titoli vinti, lo deve molto anche a Carlo Ancelotti, che potrebbe però farsi da parte autonomamente alla fine di questa stagione, per far spazio a chi è stato suo giocatore, quando l’ex centrocampista era alle Merengues e ora pronto a prendere il suo posto. Ma per Ancelotti, poi, non è finita qui. Un’altra esperienza, dopo il Real Madrid, potrebbe clamorosamente viverla in Serie A, nella destinazione che svelano dalla Spagna.

Finita al Real Madrid per Ancelotti: hanno già il sostituto

Altra manita dal Barcellona e il tempo per Carlo Ancelotti pare finito al Real Madrid. Non nell’immediato, è chiaro, la posizione di Carlo Ancelotti per il futuro è lontana però dal Real Madrid.

I Blancos hanno bisogno di un percorso di rivoluzione e lo stesso potrebbe non essere più con Ancelotti in panchina, dopo quanto di straordinario fatto nel decennio scorso e poi anche in quello attuale, quando dopo Napoli ed Everton è ritornato ai Galacticos assieme ai titoli che ha portato.

Dalla Spagna, i media iberici di Fichajes.net riportano la notizia sul futuro di Xabi Alonso al Real Madrid. Lo stesso tecnico spagnolo che tornerebbe a casa, al posto di Carlo Ancelotti, facendosi trovare pronto.

Un altro anno al Leverkusen dopo quanto di straordinario fatto al club tedesco e con quest’anno che ancora sta provando a dar fastidio al Bayern Monaco, facendosi un altro anno d’esperienza in Germania, prima del grande salto al Santiago Bernabeu, al posto appunto di Carlo Ancelotti. È la posizione di Xabi Alonso, tecnico che ha dimostrato quanto sia pronto a grandi palcoscenici, dopo il double sfiorato e perso per mano dell’Atalanta che ha vinto l’ultima finale di Europa League proprio contro il suo Leverkusen e che potrebbe ben presto prendersi il posto di Ancelotti al Real Madrid.

Ultime su Ancelotti: può tornare in Serie A, la destinazione

Può tornare in Serie A, Carlo Ancelotti, tornando a casa sua. In Italia, in uno dei posti che definisce “casa”. Il nome del tecnico di Reggiolo era figurato tra le ipotesi del Milan, prima che si scegliesse Conceicao e non un semplice traghettatore. A prendere Ancelotti potrebbe clamorosamente essere la Roma, nel progetto che si metterà in piedi con Ranieri consigliere al club capitolino che gli farebbe spazio sulla panchina della Roma.