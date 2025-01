È fatta, Solskjaer è il nuovo allenatore: l’annuncio di Romano

Si era vociferato l’arrivo di Mancini, ma Solskjaer è già in volo con destinazione annunciata. Romano ha annunciato tutto.

Rappresentava più di un semplice sogno quello che porta al nome di Roberto Mancini in panchina. L’ex CT dell’Italia era pure pronto a tornare, ma c’è stata una frenata improvvisa e che ha portato alla scelta di Solskjaer come nuovo allenatore. Nel corso di questa sera, la conferma all’improvviso, da parte di Fabrizio Romano.

Dopo quanto si è visto con il Manchester United, che continua ad aver problemi nonostante i cambi in panchina, alla fine Solskjaer sarà pronto a ripartire come allenatore, in un club storico che ha cambiato guida tecnica.

Niente Mancini, il nuovo allenatore è Solskjaer: l’annuncio di Romano

Niente ritorno a lavoro per Roberto Mancini. In una recente intervista lo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana si era definito “pentito” di quanto successo proprio con l’Italia, nella separazione con le frizioni avute con Gravina e che hanno spinto lo stesso ex allenatore campione d’Europa a salutare la Nazionale italiana.

Adesso è pronto a voltare pagina lo stesso Mancini, ma dovrà attendere. Perché il club sul quale erano circolate voci nel corso di questo pomeriggio, vedono il nome di un altro allenatore, con il quale sarebbe pure cosa fatta, con imminente arrivo.

Ole Gunnar Solskjaer sarebbe pure già in volo con destinazione Istanbul per quanto riguarda l’approdo al Besiktas. Sarà il nuovo allenatore del club bianconero, secondo quanto informa il giornalista esperto di calciomercato.

La destinazione a sorpresa di Solskjaer: è già in volo

È già in volo, a sorpresa è stato annunciato così il futuro di Ole Gunnar Solskjaer. L’allenatore ex Manchester United sarebbe pronto a ripartire dopo quanto successo in Premier League dove, per un motivo o per un altro, non è riuscito a tenersi il posto negli anni in cui ha allenato ai Red Devils, compreso nell’esperienza di Ronaldo in Premier. Alla fine, dopo un tentativo anche in Serie A, è tutto confermato: con un volo, spiega la stessa fonte, sarebbe già in arrivo ad Istanbul dove comincerà ufficialmente la sua avventura al Besiktas.

I dettagli del contratto di Solskjaer: in panchina per un anno e mezzo

Per un anno e mezzo, sulla panchina dei bianconeri, è con questo accordo che si consuma il ritorno all’opera di Ole Gunnar Solskjaer. Fino al 2026, un contratto da 18 mesi per lui che vorrà, ben presto, tornare a competere e darsi battaglia in classifica con Fenerbahce e Galatasaray.