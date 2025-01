Calciomercato: stanno comprando Jorginho, c’è l’annuncio

Ai margini del progetto tecnico di Mikel Arteta, Jorginho potrebbe finire a giocare altrove a partire da questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’italo-brasiliano potrebbe tornare in patria, con i rossoneri che già nelle prossime ore potrebbero sedersi al tavolo delle trattative con i Gunners per discutere il trasferimento del centrocampista. Da capire adesso la volontà del diretto interessato, che comunque sembrerebbe essere piuttosto chiara: giocare.

Considerato il fatto che in quel di Londra non lo riuscirebbe più a fare con la stessa costanza, Jorginho avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero in questo calciomercato, a patto che però diventi uno dei pilastri della formazione titolare.

Jorginho lascia l’Arsenal e torna in patria

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Jorginho, destinato oramai a lasciare l’Arsenal già nel corso di questo calciomercato. Oramai Arteta non lo prenderebbe più in considerazione nelle sua rotazioni, motivo per il quale rimanere a Londra è controproducente, soprattutto con un Mondiale in vista.

Nonostante vada per i 34 anni, l’intenzione di Jorginho è quella di rientrare nei convocati di Spalletti per la prossima Wolrd Cup, in programma nel 2026 in Nord America. Certo, bisogna prima vedere se l’Italia si qualificherà, ma nel frattempo l’italo-brasiliano vuole riconquistare la fiducia del CT giocando e mettendosi in mostra lontano da Londra. Inutile dire che l’avrebbe preferito fare con la maglia dell’Arsenal, ma non sembrerebbero esserci più i presupposti per continuare.

Dunque, stando alle ultime notizie, Jorginho si sarebbe rassegnato alla possibilità di lasciare la Premier League. In Inghilterra non c’è più futuro, motivo per il quale il centrocampista italo-brasiliano starebbe seriamente valutando la possibilità di tornare in patria, ma non in Italia. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Footmercato, Jorginho potrebbe tornare a giocare in Brasile, dove manca addirittura dal 2009, quando lasciò tutto per trasferirsi in Italia e firmare con l’Hellas Verona.

Stanno comprando Jorginho dall’Arsenal

Il futuro di Jorginho potrebbe essere in Brasile. Giunta ai titoli di coda la sua esperienza all’Arsenal, il centrocampista della Nazionale italiana avrebbe ricevuto una golosa offerta da un’importante compagine carioca.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Footmercato, infatti, Jorginho sarebbe finito nel mirino del Flamengo, che vorrebbe allestire una squadra super per riconquistare la Copa Libertadores a 3 anni dall’ultima volta. Da capire adesso se il centrocampista italo-brasiliano accoglierà con entusiasmo questa possibilità, ma l’impressione è che questa sia l’unica soluzione per l’ex Napoli di poter tornare a giocare con continuità e sentirsi protagonista, cosa che in Inghilterra non poteva più fare. Nel mentre le parti starebbero discutendo, Jorginho si sarebbe preso il suo tempo, anche perché questa decisione potrebbe decidere la sua carriera, nelle squadre di club ma anche e soprattutto in Nazionale.