Jorginho in bianconero: accordo raggiunto per gennaio

Utilizzato con il contagocce da Arteta in questo primo trimestre di stagione, Jorginho potrebbe cambiare area nel prossimo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’intenzione del centrocampista italiano è quella di riconquistare la fiducia di Luciano Spalletti e della Nazionale, cosa che all’Arsenal difficilmente riuscirà a fare considerata la concorrenza che c’è nel suo ruolo. L’ex Napoli vuole tornare ad essere protagonista, motivo per il quale starebbe iniziando a valutare diverse soluzioni intriganti in vista della seconda parte di stagione, con quella bianconera che più di tutte sembrerebbe convincerlo.

Considerato il suo passato in azzurro, mai nessuno avrebbe immaginato di vedere Jorginho con quei colori addosso, ma l’impressione è che oramai la strada intrapresa sia quella.

Jorginho in bianconero a partire da gennaio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Jorginho, che fino a questo momento in stagione è stato utilizzato da Arteta meno di quanto effettivamente ci si aspettasse. Questa situazione che si è creata va decisamente stretta all’italo-brasiliano, che nel prossimo calciomercato potrebbe lasciare non solo l’Arsenal, ma anche proprio l’Inghilterra, cercando miglior fortuna altrove.

Essendo un profilo di caratura internazionale, un giocatore come Jorginho farebbe comodo a tante squadre, ma fra tutte quella che più ne avrebbe bisogno è la bianconera, che infatti si sarebbe già iniziata a muovere di conseguenza aprendo quantomeno i dialoghi con l’entourage del calciatore. Considerato il suo passato in azzurro, nessuno si sarebbe mai immaginato che il centrocampista potesse in carriera vestire quei colori, ma difronte ad una Nazionale da (ri)conquistare non ci si volta a guardare al passato.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, Jorginho sarebbe il nome nuovo per il centrocampo del Besiktas, club nel quale fra le altre cose gioca il suo ex compagno di Nazionale Ciro Immobile, con il quale ha condiviso la soddisfazione di diventare campione d’Europa nell’estate del 2021.

Niente ritorno in Serie A per Jorginho

Il futuro di Jorginho sembrerebbe essere dunque al Besiktas. Il club di Istanbul nelle prossime settimane allaccerà i contatti con l’Arsenal per valutare e capire la fattibilità di un’operazione che però non dovrebbe essere complicata.

Valutato 12 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, le Kara Katallar potrebbero sfruttare il fatto che il contratto di Jorginho è in scadenza nel giugno 2025 per provare ad abbassare le pretese economiche dei Gunners che, volendosi liberare di un giocatore dall’ingaggio pesante proprio come l’italo-brasiliano, potrebbero andare incontro alle richieste del Besiktas trovando un accordo in una via di mezzo che al momento, però, è ancora tutta da scoprire. Così facendo, il ritorno in Serie A per Jorginho è sempre più un miraggio.